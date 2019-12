5 / 5 ( 1 vote )

Les termes ILV et PLV, malgré leur ressemblance et leur utilisation ne sont pas identiques. PLV est l’acronyme utilisé pour désigner une publicité sur le lieu de vente. Il permet entre autres de promouvoir un produit d’une marque ou d’une entreprise dans un magasin. Les éléments qui constituent son installation proviennent généralement du fournisseur du produit.

Contrairement à la PLV, l’ILV représente une information sur le lieu de vente. Il est mis en place dans le but d’apporter plus d’informations. Cela vise essentiellement à orienter le consommateur au sein du point de vente sans mettre en avant un produit ou une marque précise. L’installation d’une ILV est généralement permanente et il est également mis en place par le distributeur.

Une ILV peut par exemple prendre la forme d’un affichage qui indique le type de rayon dans un supermarché. Il peut être effectué sur différents types de supports (papiers, bornes, affiche digitale, etc.). L’ILV peut également servir à la fois de complément d’information et de PLV, en fonction des illustrations mises en avant sur le support.