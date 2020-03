On est souvent très fier d’exhiber ses nouvelles chaussures tout à fait à la mode. Mais, cette fierté peut se transformer rapidement en embarras lorsque vos nouvelles chaussures grincent. Cet embarras est d’autant plus grand lorsque vous êtes dans des endroits calmes et que tout le monde se retourne sur vous juste à cause des bruits qu’émettent vos chaussures. Mais ce serait vraiment dommage de jeter ces chaussures aux oubliettes juste parce qu’elles couinent. Ici sont donc présentés deux solutions pour que vos baskets, talons et autres chaussures ne grincent plus.

Application du talc

1) Le bruit qu’émettent vos chaussures peuvent provenir des lacets ou des semelles. À vous de trouver d’où vient le bruit.

2) si c’est la semelle qui est la cause du bruit, vous la retirez si nécessaire avant toute application sur la zone concernée. L’amidon de maïs et la levure chimique sont des moyens tout aussi efficaces pour atténuer les grincements et réduire l’humidité.

3) Après l’application, vous attendez un instant avant de remonter la chaussure.

4) Portez la chaussure et vérifiez si le bruit est parti. Oui ? Tant mieux alors.

Si le talc ne marche pas, utilisez la méthode ci-dessous pour vos paires en cuir ou vos nouvelles chaussures

L’utilisation du WD-40

Le WD-40 est une huile qui pénètre dans les circuits électriques, éliminant l’eau qui y est contenue et prévenant la corrosion. Elle peut servir dans beaucoup d’autres domaines.

1) Vous identifiez tout d’abord la source du bruit : semelle ? ou lacets ?

2) vous aspergez l’huile dans la chaussure là où vous avez localisé le problème ; la semelle ayant été au préalable retirée.

3) vous attendez 5 minutes avant de remonter la chaussure. Le bruit a cessé ? si oui, alors tant mieux ! Vous pouvez profiter de l’occasion pour traiter toutes vos chaussures qui souffrent du même mal, celles qui sont neuves ainsi que vos chaussures de sécurité.

Et si le couinement était une conséquence de l’humidité ?

Si une chaussure telle qu’elle soit, couinent, c’est peut-être parce qu’elle a été victime de la pluie. Imperméabiliser les chaussures ne résoudra pas le problème car le cuir perforé tout comme les tissus respirants de certaines chaussures sont perméables. La solution la plus facile, est d’utiliser des papiers de journaux que vous placez dans la chaussure. Ces papiers absorberont l’humidité contenue dans la chaussure. Si cette technique ne vous convient pas, vous pouvez essorer les chaussures en les appuyant contre un mur tout en gardant les semelles vers le haut.

