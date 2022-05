Rate this post

C’est décidé, vous allez vous remettre au sport. C’est une belle initiative pour votre santé et votre condition physique. Toutefois, il faut trouver la bonne stratégie pour ne pas baisser à nouveau les bras, mais plutôt tenir sur la durée. Pour cela, il y a quelques astuces infaillibles que vous pouvez suivre pour vous remettre au sport facilement.

Faites appel à un coach sportif

Plusieurs raisons peuvent motiver une personne à se remettre au sport :

une simple remise en forme,

perdre du poids,

être moins essoufflé en marchant,

améliorer son activité cardiovasculaire,

obtenir plus de masse musculaire, etc.

Quel que soit l’objectif que vous voulez atteindre, il est important de se faire guider par une personne motivée. L’option idéale pour cela est de faire appel à un coach sportif professionnel.

Ce professionnel pratique des exercices physiques à haut niveau et possède les compétences nécessaires pour vous accompagner. Selon vos objectifs, il établit un planning pour vous encadrer. Son savoir-faire vous permettra de découvrir à nouveau les exercices physiques sans risque. Il saura aussi vous pousser à ne pas abandonner, lorsque vous subirez vos premières courbatures et douleurs, suite à la reprise du sport.

Le suivi d’un bon coach étant une réelle motivation, le sport devient progressivement un véritable plaisir. Que ce soit pour travailler en salle ou à domicile, vous pouvez trouver un coach professionnel pour vous remettre au sport facilement. Comme l’explique l’enseigne Fit Healthy, votre coach sportif pourra vous proposer des séances de gym douce, de yoga, de renforcement musculaire ou encore de stretching.

Commencez par des sports faciles

Si vous prenez la décision de vous remettre au sport, il est préférable de commencer par des exercices faciles. Pour un début, privilégiez les activités douces. Par exemple, vous pouvez commencer votre séance par un exercice d’échauffement. Ceci pourrait être la marche, le saut à la corde ou le tapis de course. Cette phase permet d’améliorer l’activité cardiovasculaire.

Ensuite viennent les exercices musculaires : les flexions de jambes et bras. Par la suite, il faut aller sur les abdos et exécuter des exercices d’équilibres. Il faut s’assurer qu’au cours de ces exercices vous adoptez les bonnes postures. Pour connaitre les activités adaptées à vos besoins pour une reprise sportive, vous pouvez prendre conseil auprès d’un coach sportif professionnel ou utiliser une application de fitness. Enfin, au fil du temps, vous pourrez progresser avec des activités plus intenses.

Par ailleurs, faites des activités qui vous font réellement plaisir. Rappelez-vous que le sport doit être un plaisir et non une contrainte.

Définissez un bon rythme

C’est souvent une grosse erreur que l’on commet en décidant de faire une seule séance de 2 h ou plus en une semaine. En effet, pour obtenir de bons résultats, il est préférable de commencer par de courtes séances de 15 min à 30 min au maximum, et ceci au moins 3 fois par semaine. Si vous avez des objectifs plus ambitieux, la séance peut aller jusqu’à 1 h. Espacer les séances vous permet de mieux récupérer et de reprendre des forces pour la séance suivante.

Observer des temps de repos fait aussi partie des astuces à suivre pour atteindre progressivement votre objectif. Le plus important quand on recommence le sport est de rester concentré et de suivre un bon rythme. Pour finir, nous vous recommandons d’opter pour une alimentation saine et équilibrée et de bien vous hydrater.