Des ongles fissurés, épais ou anormalement colorés, voilà quelques symptômes propres à la mycose des ongles. Saviez-vous que cette pathologie touche au moins 20% des Français ? Eh oui ! Vous n’êtes surement pas le seul à être affecté par cette affection, car elle est très contagieuse. Il faut donc absolument la détruire avant qu’elle ne s’installe davantage dans vos ongles, car il est très difficile de s’en débarrasser une fois qu’elle prend siège. Si vous êtes dans le cas, alors vous êtes au bon endroit. Voici comment guérir de la mycose des ongles avec des astuces simples.

Les règles d’hygiène à adopter pour éviter d’être infecté

Voici quelques règles que vous devez adopter pour le bien de vos ongles :

Ne vernissez pas les ongles et maintenez-les toujours courts

Prenez l’habitude de désinfecter tout ce qui est coupe-ongles, ciseaux au cas où ils sont destinés à un usage collectif

Lavez et séchez soigneusement vos ongles en prenant soin de frotter tout doucement lorsque l’ongle est déjà infecté. Ayez une serviette propre à vous pour le nettoyage.

Prenez l’habitude de porter des chaussettes et des chaussures faites en matière naturelle ou semi-synthétique.

Évitez d’emprisonner constamment vos pieds dans les mêmes chaussures, car cela risque d’aggraver vos mycoses. Il est important que vos pieds soient aérés pour une guérison plus rapide.

Si vous utilisez des espaces comme les piscines, les douches ou les vestiaires publics, prenez l’habitude de porter des sandales. En effet, marcher pieds nus ne vous rendrait aucun service, car soit vous serez infecté soit votre infection s’aggravera si vous en souffriez déjà.

Baignez vos pieds avec du bicarbonate de soude

Comme vous pouvez le constater, le bicarbonate de soude possède de multiples vertus. Il peut également soigner la mycose des pieds. Comment l’employer ?

Il faut diluer 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soupe dans 1l d’eau et faire un bain de pied d’environ 15 minutes avec cette solution. Après quoi, vous devez bien sécher les pieds avec douceur. Une autre astuce pour les personnes qui transpirent beaucoup des pieds, il vous suffit d’appliquer un peu de bicarbonate de soupe directement sur les orteils pour favoriser l’absorption de l’humidité et ainsi, empêcher la prolifération des germes.

Un remède à l’ail et au vinaigre blanc

L’ail possède une propriété antifongique qui lui permet de détruire les mycoses. Ainsi, pour renforcer davantage son efficacité, mélangez simplement une gousse d’ail écrasée à du vinaigre blanc. Passez ensuite la pâte sur les ongles affectés et couvrez-les avec d’un bandage propre pendant quelques heures. Retirez-le bandage après un certain temps et reprenez le même exercice chaque jour jusqu’à guérison complète.

Les pépins de pamplemousse

Si l’extrait de pépins de pamplemousse impressionne par sa forte teneur en vitamine C ou par son aptitude à être un véritable antibiotique naturel, c’est sans compter les propriétés anti-oxydantes et antifongiques dont il dispose. Ainsi, nous vous conseillons de vous procurer ce produit en pharmacie ou dans un magasin bio afin de l’appliquer localement sur l’affection.