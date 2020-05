Sur les vêtements ou les sacs, les fermetures éclair font partie intégrante de plusieurs accessoires. À force de les ouvrir, les refermer ou les tirer constamment, ils finissent par se détériorer et perdre de leur résistance. Alors, si votre fermeture refuse de se fermer ou s’est éclatée à force de manipulation, ne jetez surtout pas votre vêtement au placard avant d’avoir essayé de le remettre sur pied. Voici, 5 astuces très efficaces pour vous aider à réparer votre fermeture éclair abimée.

Que faire face à un zip coincé ?

Lorsque votre zip se coince sans aucune raison, à l’aide d’un crayon graphite, huilez simplement la fermeture sur la partie coincée. Vous avez également la possibilité d’imbiber un coton-tige dans de l’huile d’olive pour le faire, frotter une bougie sur le zip ou y appliquer de la vaseline. Toutes ces méthodes sont très efficaces pour réparer votre zip coincé.

Que faire lorsque la fermeture se sépare ou ne se ferme pas ?

Commencez par vérifier si toutes les dents de votre fermeture sont encore intactes. Au cas où vous remarquez une anomalie du genre une dent défectueuse ou cassée, utilisez juste une pince pour réparer votre zip. Faites également attention à l’alignement des dents de sorte qu’il n’y ait aucun décalage.

Si tout va bien et qu’aucune dent n’a de problème, sachez que le problème peut être dû à un relâchement de la fermeture sous l’effet d’un usage continuel. Dans ce cas, essayez juste de desserrer la glissière en employant une pince.

La partie qui tient la glissière est abimée

Vous avez abimé ce petit accessoire qui vous permet de tenir votre glissière ? C’est simple, remplacez-le avec un trombone et le tour est joué ! Pour faire plus original, choisissez-en une dont la couleur est assortie avec le vêtement ou le sac concerné.

Vous avez un zip de pantalon qui descend à chaque fois ?

Utilisez un anneau porte-clefs pour le réparer. C’est facile et rapide. Rassurez-vous, personne ne le remarquera une fois que vous aurez porté votre pantalon.

Vous n’arrivez définitivement pas à réparer votre fermeture ?

Pour commencer, débarrassez-vous de l’ancienne glissière. Prenez-en une nouvelle et placez-la complètement en bas de zip plus précisément au niveau du carré dont la largeur excède celle des dents. Vous devez ensuite clipser le tout et vous voilà avec votre nouvelle glissière.