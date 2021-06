Découvrez 6 conseils pratiques pour booster la conservation de vos aliments et pouvoir les consommer plus longtemps frais !

1. Les dates de péremption n’ont qu’une fonction indicative

Certains aliments ont une durée de conservation étonnamment longue. Mais pour chaque conserve de haricots verts ou pot de miel, il y a les aliments qui semblent perdre toute leur fraicheur avant même d’arriver dans votre réfrigérateur. Suivez ces conseils, astuces et idées originales pour prolonger la durée de vie et l’utilisation de vos produits frais préférés.

L’une des plus grandes idées fausses sur l’industrie alimentaire est que vous ne pouvez pas manger vos aliments après leur date limite de consommation. En réalité, il ne s’agit que d’une recommandation.

Une date de péremption (à l’exception des œufs) vous indique simplement pendant combien de temps le produit sera en parfait état. Bien que le plus efficace soit d’observer votre nourriture et d’utiliser votre bon sens pour voir si elle est toujours comestible, une règle générale est que vous pouvez dépasser cette date de quelques jours sans conséquences graves pour votre santé (comme des indigestions, maux de tête, etc.).

2. Assurez-vous que votre réfrigérateur soit à la bonne température

L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de vous assurer que votre réfrigérateur est suffisamment froid pour conserver votre viande, vos produits laitiers et vos condiments au frais. Selon les autorités sanitaires, les réfrigérateurs doivent être entre 0°C et 7°C. Utilisez un thermomètre pour vous assurer que votre réfrigérateur soit à la bonne température. Cela vous préservera de bien des intoxications alimentaires.

3. Conservez les légumes verts avec des serviettes en papier

La laitue peut rapidement passer de fraîche et croustillante à flétrie et visqueuse si elle n’est pas stockée correctement. Dès que vous rentrez du supermarché, assurez-vous de la conserver dans un contenant approprié – un sac en plastique ou un tupperware en plastique fonctionnera à merveille. Profitez d’ailleurs des promo Tupperware, qui peuvent dépasser les 50 % sur certains articles, et vous permettront de vous équiper sans vous ruiner.

Ajoutez quelques feuilles de papier absorbant en haut et en bas avant de fermer le sac ou le couvercle. L’essuie-tout absorbera efficacement tout excès d’humidité qui entraînerait habituellement une détérioration de la laitue.

4. Enveloppez le fromage dans du papier

Saviez-vous que la meilleure façon de garder le fromage frais (et de l’empêcher de propager une odeur trop forte dans tout le réfrigérateur / la cuisine / la maison ) est de bien l’envelopper. Attention cependant de bien choisir dans quoi vous allez le faire.

La meilleure solution est d’utiliser un papier poreux, comme du papier sulfurisé, plutôt que du film alimentaire, pour qu’il puisse encore respirer. Certains recommandent également d’envelopper le fromage dans un torchon de cuisine saupoudré de vinaigre, car cela élimine toutes les bactéries qui se forment à la surface du fromage.

5. Sauvez vos avocats avec du jus de citron

S’il vous reste un demi-avocat après avoir préparé un délicieux guacamole maison, vous pouvez éviter que l’autre moitié ne s’oxyde. Pressez un peu de jus de citron sur la partie exposée de l’avocat. L’acide citrique agit comme un conservateur naturel. Enveloppez fermement l’avocat d’une pellicule plastique et conservez-le à l’envers dans votre réfrigérateur.

6. Traitez les herbes aromatiques comme des fleurs

Garder les herbes fraîches plus longtemps est une tâche assez compliquée. Vous pouvez y parvenir en les enveloppant dans du papier journal avant de les mettre au réfrigérateur, car cela les gardera au sec et évitera qu’elles ne deviennent trop froides. Une autre option est de les traiter comme un joli petit bouquet de fleurs, en les plongeant dans un verre d’eau et en plaçant un sac en plastique sur le dessus.

Ces 6 astuces vous permettront de conserver vos aliments plus longtemps. Et ainsi d’éviter le gaspillage alimentaire. C’est aussi un bon moyen de ne pas jeter l’argent de vos courses à la poubelle !