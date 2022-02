Rate this post

Si certaines femmes ont la chance d’avoir un regard naturellement envoûtant, d’autres par contre doivent recourir à du maquillage pour en créer l’illusion. En d’autres termes, si vous souhaitez avoir des yeux de biche, ce qu’il vous faut c’est un mascara, mais pas n’importe lequel !

Mascara Noir Grand Entrance de Elisabeth Arden

Le mascara Noir Grand Entrance de Elisabeth Arden semble avoir beaucoup de succès. Ceci est certainement dû à sa formule enrichie en vitamines qui lui permet de se fixer sur les cils tel un aimant pour leur apporter du volume.

Mieux, l’applicateur du mascara Noir Grand Entrance de Elisabeth Arden est une brosse de précision légèrement courbée qui permet d’augmenter la longueur et la courbe des cils jusqu’à 80 %. De plus, l’application est fluide, précise sans paquets ni taches. Disponible chez Je sens le Bonheur, le mascara Noir Grand Entrance de Elisabeth Arden convient aux yeux sensibles et aux porteurs de lentilles. Il a en effet été soumis à des tests ophtalmologiques.

Bambi Eye Faux Cils de l’Oréal Paris

Vous êtes à la recherche d’un mascara qui vous donnera un regard intense en un clin d’œil ? Grâce à sa formule velours enrichie en micro fibres, le mascara Bambi Eye Faux Cils de l’Oréal Paris est spécialement conçu pour étoffer et allonger sans paquets chacun de vos cils.

Sa brosse élastomère délicate a été pensée pour épouser la forme de vos yeux. Ceci vous permettra d’obtenir des cils recourbés depuis le coin interne jusqu’au coin externe. L’effet « yeux de biche » vous est donc garanti.

Par ailleurs, le Bambi Eye Faux Cils de l’Oréal Paris a été testé ophtalmologiquement et dermatologiquement. Il est donc adapté aux personnes aux yeux sensibles ou portant des lentilles de contact.

Mascara Volume Total Temptation de Gemey Maybelline

Formule crémeuse et enrichie d’extrait de coco, parfum sensuel et gourmand de cacao, couleur intense, etc. Il n’y a pas de doute le Mascara Volume Total Temptation de Gemey Maybelline a été conçu pour apporter du volume à vos cils en les assouplissant et en les amplifiant cil par cil, couche après couche.

La brosse quant à elle est dotée de poils souples qui vous permettront d’étirer et de recourber chacun de vos cils de façon irrésistible. Résultat : des cils généreusement enrobés, sans paquets, et un regard intense et sensuel.

Le Mascara Volume Total Temptation de Gemey Maybelline est un mascara lavable. Aussi, si au moment de l’appliquer vous avez l’impression d’en avoir mis un peu trop, il vous suffira de vous laver le visage puis de laisser sécher vos cils avant de recommencer.

Mascara Volume Disturbia de Givenchy

Intensément pigmenté, le mascara Volume Disturbia de Givenchy possède une texture ultra fluide qui lui permet de sublimer vos cils dès la première application. Concrètement, ce mascara apporte à vos cils jusqu’à +93 % de volume. De quoi vous donner un irrésistible regard de biche.

Le mascara Volume Disturbia de Givenchy s’applique avec une brosse cylindrique creuse en silicone qui permet d’appliquer le produit sur les cils depuis la base jusqu’aux pointes. De plus, grâce à l’extrême précision de la brosse, il est possible d’appliquer plusieurs couches de mascara pour un regard encore plus intense.

Le mascara Volume Disturbia de Givenchy est également disponible dans une teinte rouge. Il permettra aux plus audacieuses de se créer un regard d’un rouge intense et envoûtant.

Mascara Le Volume de Chanel

Dès sa première application, le mascara Le Volume de Chanel ouvre le regard. Ce résultat est possible grâce à l’action combinée entre la formule fluide du produit et la brosse exclusivement développée pour Chanel.

En effet, la fluidité du mascara Le Volume de Chanel lui permet de sécher rapidement après l’application, mais également de créer un volume sans paquets. De plus, la formule contient du carbone black, un composé qui lui permet de donner une couleur intensément noire.

Ce mascara de Chanel contient également une association de polymères qui lui procure un effet waterproof et smudge proof. C’est-à-dire qu’il résiste plus longtemps à l’humidité, l’eau et au sébum tout en restant facile à nettoyer.

La brosse quant à elle est composée de disques semblables à des flocons de neige empilés et orientés de façon à favoriser une application facile et un rendu optimal.

Mascara Scandaleyes Wow Wings de Rimmel

Le mascara Scandaleyes Wow Wings de Rimmel n’est plus à présenter. Apparu sur le marché en 2018, il se démarque par sa brosse plastique 2 in 1 qui permet de déployer les cils (côté courbé) et de les charger en volume (côté incurvé). Cette dernière possède également une pointe d’une extrême précision, ce qui lui permet d’accrocher même les petits cils situés dans les coins de l’œil.

Sa formule est conçue de façon à apporter jusqu’à 11 fois plus de volume à vos cils avec à la clé une longue tenue et une grande facilité à démaquiller.