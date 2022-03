Rate this post

Idéal pour partager de bons repas en famille à l’extérieur et pour profiter du beau temps durant l’été, la table de jardin et le bain de soleil sont très prisés des particuliers dans leur jardin. Sur le marché, ces accessoires sont disponibles sous différents designs. Les matières de fabrication ne sont également pas les mèmes et si certaines tables de jardin sont résistantes, d’autres bains de soleil ne sont pas confortables. Concrètement, comment choisir le bon meuble pour profiter des beaux jours dans son espace vert ?

Le bain de soleil

Les bains de soleil sont des accessoires recommandés pour passer de bons moments sur la terrasse ou au jardin durant la période de forte chaleur. Leur choix ne doit pas se faire sur coup de tête. Vous devez prendre en compte plusieurs critères. L’un d’entre eux est le matériau de fabrication. En effet, comme dit plus haut, les artisans professionnels utilisent aujourd’hui plusieurs matières pour fabriquer les bains de soleil : PVC, bois, résine tressée, le métal et le textilène.

Si vous souhaitez profiter des avantages de votre accessoire durant des années, il faudra choisir celui fabriqué avec une matière résistante comme le bois. Ce denier résiste mieux aux intempéries et reste donc la meilleure solution pour ceux qui n’ont pas assez de place pour ranger leur bain de soleil à l’intérieur de la maison. Le métal est également un bon choix. Toutefois, si vous optez pour un bain de soleil dans cette matière, assurez-vous qu’il soit traité anticorrosion. Vous pourrez ainsi l’utiliser durant des années.

Par ailleurs, l’entretien est également un critère à ne pas négliger lors du choix de votre bain de soleil. Choisissez un accessoire qui ne nécessitera pas un entretien régulier. De même, privilégiez un bain de soleil doté de roulettes. Ces dernières faciliteront les déplacements du produit. Pour finir, tenez compte des éléments disponibles dans votre jardin pour choisir votre accessoire.

La table de jardin

Tout comme les bains de soleil, les tables de jardin sont fabriqués à partir de matières différentes. La plus prisée est le bois. Il est résistant et permet aux utilisateurs de profiter de bons repas en famille au jardin. De plus, ce matériau s’allie avec n’importe quelle décoration extérieure. Toutefois, la majorité des tables de jardin ne sont pas faites avec les mêmes types de bois. Si certaines sont en teck, d’autres sont en pin ou en acacia. À vous de voir ce qui vous convient le plus.

Le choix de la meilleure table de jardin se fera également en fonction de l’espace disponible dans votre jardin. Si celui-ci est petit, mieux vaut choisir un modèle avec rallonges. Autrement, vous pouvez opter pour n’importe quelle autre table. Par ailleurs, le nombre de personnes vivant dans la maison doit aussi vous guider dans le choix de votre accessoire. Si vous êtes seulement deux à la maison, une table ronde vous convient. Dans le cas contraire, il faudra vous tourner vers d’autres solutions. Par ailleurs, la taille, la forme et l’entretien ne doivent pas être négligés lors du choix d’une table de jardin