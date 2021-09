Vous êtes en vacances et vous avez envie de passer des moments privilégiés avec votre famille ? La Bretagne vous ouvre grand les bras et est prête à vous accueillir. Entre les activités intéressantes adaptées à tous les âges et la population chaleureuse, vous ne pourrez pas vous ennuyer en choisissant la Bretagne comme destination. Nous avons réuni pour vous les meilleures villes de Bretagne où vous pourrez passer vos vacances en famille.

Saint-Malo

Si vous êtes des passionnés des plages et des côtes ensoleillées, pas besoin de vous rendre jusqu’au sud du pays. Avec la vue qu’elle offre sur la Cité Corsaire, la ville de Saint-Malo est parfaitement adéquate pour des vacances en famille en bord de mer. Pour profiter au maximum de votre temps, il est conseillé de chercher une location de vacances en Bretagne qui vous permettra de vous imprégner de l’atmosphère.

Le célèbre Grand Aquarium de Saint-Malo est également un lieu à visiter absolument lors de votre séjour en famille. Les enfants auront accès à une visite ludique et interactive pour en apprendre plus au sujet du monde marin et de ses habitants tout en s’amusant.

Dinard

Généralement, Dinard est l’une des cités balnéaires les plus appréciées des touristes étrangers. Cette cité qui a pris son essor pendant la période de la Belle Époque respire le vintage et le chic. Les beaux hôtels de Dinard et les galeries d’art qui y sont présentes sont propices à des moments de découvertes avec votre petit monde. La localisation de Dinard sur la côte d’Émeraude fait de cette ville le lieu idéal pour passer une journée autour d’une belle piscine. Entre la plage de l’Écluse et celle de Saint-Enogat, Dinard abrite de magnifiques plages de sable fin.

Tôt le matin, vous pourrez également arpenter les rues du marché en plein air qui est présent trois jours par semaine en ville. Si vous y allez pendant la bonne période, vous aurez le choix entre les produits locaux proposés par plus de 300 commerçants.

Vannes

Un peu plus dans le sud de la région bretonne, vous pourrez emmener votre famille à la découverte de la ville de Vannes. C’est un lieu où vous pourrez vous détendre tous ensemble tout en vous instruisant de la riche culture que propose cette ville. Pour les amoureux de musique et de photographie, Vannes abrite à certaines périodes de l’année des manifestations culturelles qui pourront vous intéresser. Il s’agit principalement du Festival de Musique l’Éveil du boucan qui réunit différents styles de musique variés et le Vannes Photos Festival consacré aux photos maritimes.

La région Vannetaise renferme également une flore relativement développée et comporte de nombreux circuits de balades et de randonnée à faire à plusieurs. Vous pourrez y contempler des espaces naturels tout en respirant l’air marin et ainsi en profiter avec votre famille.

Quimper

Quimper est le lieu idéal pour faire un plongeon dans la richesse du patrimoine culturel et historique breton. Cette ville pleine de charme a une symbolique si forte qu’elle appartient même au réseau national des Villes d’Art et d’Histoire. La ville de Quimper se démarque également des autres destinations bretonnes par son patrimoine architectural hautement qualitatif. Lors de vos balades en famille, vous aurez donc la chance de visiter des lieux pittoresques tels que la Cathédrale St Corentin et le quartier de Locmaria.

En visitant Quimper en famille, vous pourrez également en apprendre davantage sur l’histoire de France à travers les musées de la ville. Ce sera donc une belle occasion pour les plus jeunes et même les plus âgés de contempler quelques chefs-d’œuvre au Musée des Beaux-Arts de la ville.

Pont-Aven

Si vous vous y connaissez un peu en art et particulièrement en peinture, les noms de Paul Gauguin, de Paul Sérusier et d’Émile Bernard vous parlent sûrement. Saviez-vous que ceux-ci se sont inspirés d’une charmante petite bourgade de Bretagne pour certaines de leurs œuvres ? La Ville de Pont-Aven, également surnommée « la Cité des peintres » est cette charmante bourgade qui a inspiré autant de figures importantes. Avec ses paysages bucoliques, ses petites galettes si populaires et sa verdure si belle, cela n’est pas surprenant.

En décidant de poser vos valises à Pont-Aven, vous optez pour le calme et le repos dans une vallée verdoyante. Vous pourrez vous balader en famille dans les ruelles tout en observant l’atmosphère apaisante dégagée par les petits ponts et les vieux moulins à eau. Vous savez désormais à quoi vous attendre en visitant ces villes de Bretagne. Qu’attendez-vous donc pour planifier votre voyage ?