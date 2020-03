CabFormation est une entreprise experte en formation et en orientation dans le domaine de l’automobile. Les secteurs pris en compte par les formations qu’elles proposent sont entre autres : le

transport de particuliers, le transport de marchandises ainsi que la conduite de chariot de manutention. À l’issue de ces formations, CabFormation vous oriente vers des sociétés qui recherchent un personnel compétent dans ces différents secteurs. Tous les détails sont dans la suite de cet article.

Que comprendre du secteur des chauffeurs VTC ?

Les chauffeurs VTC (Voiture de Transport avec Chauffeur) s’occupent du transport des particuliers d’un endroit à un autre. Ils sont aujourd’hui très répandus en France et sont recrutés par de

nombreuses sociétés. Toutefois, il n’est pas rare de rencontrer des chauffeurs VTC indépendants qui créent leur propre entreprise unipersonnelle. Ceux-ci travaillent néanmoins sous couvert d’une

société pourvoyeuse de courses comme Uber. En plus du transport de particuliers, il y a aussi un autre secteur en plein essor. Il s’agit du transport de marchandises. Avant de pouvoir transporter ou même conditionner le transport de marchandises, il faut au préalable suivre une formation. En quelques semaines, vous atterrissez sur le marché de l’emploi avec de solides connaissances.

Quelles sont les conditions pour accéder à cette formation ?

Pour s’inscrire à la formation capacité de transport de marchandise , il n’y a pas de conditions particulières à remplir. Vous devez maîtriser la langue française ainsi que les calculs de

base. À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de gérer comme il se doit le transport de marchandises au sein d’une entreprise. Être un chauffeur ou un chauffeur VTC serait également un atout.

Comment se déroule la formation ?

La formation à suivre pour acquérir la capacité professionnelle de transports de marchandises est scindée en deux grandes parties : le transport léger de marchandises et le transport lourd de

marchandises. Le premier type de formation se déroule en 105 heures et est sanctionné par deux attestations.

Une attestation de capacité professionnelle de transport léger de marchandises ainsi qu’une attestation de suivi. L’intégralité de la formation se déroule en salle et se termine par un examen. Au cours de cette formation, il y a six modules à aborder et à comprendre. On y parle de droit civil, commercial, de cadre réglementaire de l’activité de transport et aussi de sécurité.

Quant à la formation de transport lourd de marchandises, elle se déroule en 140 heures et est également sanctionnée par deux attestations en plus d’une préparation aux concours de recrutement. Ici, on retrouve 9 modules : droit civil, commercial, réglementation social et professionnelle, normes techniques, sécurité routière et transports internationaux.

Durant ces formations, les apprenants sont suivis par des formateurs expérimentés, qui leur transmettent des notions essentielles et quelques des bonnes pratiques basées sur des expériences

vécues. Et tout ceci dans un cadre propice à un bon apprentissage.

Outre la formation de chauffeurs VTC, plusieurs autres formations ayant trait au transport routier, sont proposées par CabFormation. Cette entreprise experte en formation, ne se contente pas de former des chauffeurs.