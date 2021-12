Rate this post

La majorité des vacanciers choisissent de passer leurs vacances dans un camping pendant la haute saison. Il est toutefois possible de profiter du camping pendant la basse saison. En effet, cette option vous offre un tout nouveau champ de possibilités à explorer ! Examinons les principales raisons pour lesquelles vous pouvez choisir de camper en dehors de la saison d’été.

Faire du camping en basse saison

En matière de camping, la basse saison implique une sortie au printemps, en automne ou en hiver, lorsque les installations sont encore ouvertes au public. Voici les principaux avantages du camping en basse saison :

Des températures plus fraîches

Les températures chaudes et collantes de l’été ne plaisent pas à tout le monde. Pour certains, c’est un moment inconfortable à supporter plutôt qu’à apprécier. Par conséquent, beaucoup choisissent de rester à la maison pendant les périodes les plus chaudes et de partir en vacances pendant durant la saison basse.

Prendre des vacances au camping en basse saison vous permettra de prendre l’air et de refaire le plein d’énergie ! Resasol offre la possibilité de réserver un séjour en camping sur 180 sites différents tout au long de l’année, principalement dans le sud de la France. Des environnements accueillants, des campings avec parc aquatique, une variété d’activités et des terrains immenses et intimes vous attendent !

Des campings encore plus calmes

Hors saison, l’atmosphère d’un camping est totalement différente. Les journées sont plus sereines, plus calmes et tout simplement plus détendues. Il n’y a pas de files d’attente à affronter ou de foule à éviter. Vous pouvez vous réveiller quand vous voulez et faire ce que vous voulez sans avoir l’impression de devoir « prendre la route » avant tout le monde. De nombreuses personnes choisissent de camper pendant la saison basse, lorsque l’école reprend, uniquement pour le calme et la tranquillité.

Camper à moindre coût

Pendant la basse saison, les prix sont nettement inférieurs et les campings sont donc plus prolifiques. Lorsque les campings commencent à peine à se remplir pour l’été ou juste avant la haute saison, alors que certains hébergements n’ont pas encore été réservés, les tarifs des séjours sont en effet plus bas.

Pourquoi faire un voyage en camping pendant les vacances de Noël ?

Vous pouvez passer du temps avec votre amoureux, vos amis ou votre famille dans un environnement enneigé en partant en vacances en camping pendant les vacances d’hiver. Des sports d’hiver tels que le ski, le snowboard, les raquettes et la luge seront proposés. Enfants et adultes pourront participer à des batailles de boules de neige et créer leur propre bonhomme de neige.

En hiver, les campings ouverts offrent des hébergements douillets et chauffés pour des rassemblements dans un environnement chaleureux. Dans un chalet, sous une couverture dans l’aire de jeux, vous pourrez profiter de l’atmosphère hivernale. Le soir de Noël ou du Nouvel An, vous pouvez jouer à des jeux de société ou regarder des films de Noël tout en dégustant un délicieux festin.

Le camping s’est considérablement développé et offre désormais toutes les commodités nécessaires pour un séjour agréable, tant en basse qu’en haute saison. Grâce à son offre diversifiée, le réseau Résasol est en mesure de vous faire bénéficier de solutions en adéquation avec votre budget à tout moment de l’année.