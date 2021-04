Plus vous prenez de l’âge, plus vous perdrez en mobilité. Le cas échéant, il est important de prendre des dispositions pour rapidement suppléer ce handicap. Dans ce cadre, l’usage d’une canne de marche est indispensable pour la vie au quotidien du sénior. Bien plus qu’une simple aide à la mobilité, cet outil favorise le bien-être de son utilisateur. Il suffit de s’en procurer le mieux adapté à ses besoins pour pleinement en profiter. Comment la canne de marche améliore-t-elle la vie du sénior ? Cet article fait la lumière sur un instrument multifonctionnel.

Canne de marche : les différentes composantes

Le confort que procurent les cannes de marche est en grande partie dû aux éléments qui les composent. En effet, ces aides de marche sont structurées en trois grandes parties.

Le fût

En réalité, le fût ou la tige de la canne de marche est le principal élément autour duquel sont montées les autres composantes. Il est généralement conçu en divers matériaux : métal, bois, fibre de carbone ou polymère. Ainsi, la personne âgée fait son choix en fonction de ses préférences. Toutefois, sa qualité détermine la durabilité de l’accessoire de marche pour sénior.

L’embout

Les cannes de marche classiques disposent d’un embout posé à l’extrémité postérieure de la tige. Très souvent en caoutchouc, sa principale fonction est d’amortir les chocs. Par ailleurs, l’embout offre plus de stabilité à l’utilisateur. Ce dernier peut donc se servir de son outil, sur n’importe quel type de sol. Certains modèles sont amovibles et donc remplaçables après usure.

La poignée

Cet objet est placé à l’extrémité supérieure des cannes de marche. La poignée facilite la prise en main du dispositif. Les fabricants en proposent de très ergonomiques qui permettent aux séniors d’y prendre appui sans déraper. Pour plus de confort, la personne âgée peut rajouter une poignée d’aide à la levée, à sa canne de marche. Celle-ci s’adapte à tous les modèles de canne et se place à mi-hauteur du fût. La personne âgée assise y prend appui pour se relever sans grande difficulté.

Canne de marche : quels bienfaits pour les séniors ?

La canne de marche est nécessaire pour faciliter la vie à domicile d’un sénior. Il pourra se déplacer d’une pièce à une autre, dans sa maison, en toute autonomie. En réalité, il s’agit d’une des premières fonctionnalités de l’outil de marche. Par ailleurs, la personne âgée pourra surtout s’en servir lors de ces différentes sorties. Dans ce cas, quelle en sera l’utilité ?

De l’assurance

Peu de séniors sont heureux de sortir par crainte de chuter en pleine rue. Cette appréhension demeure malgré le recours à un spécialiste des services à la personne. Comme alternative, l’intéressé pourra opter pour une canne de marche. En effet, les modèles tripodes et quadripodes sont très rassurants à utiliser. Ils offrent l’équilibre nécessaire pour se déplacer en toute sécurité dans la rue.

Une meilleure mobilité

Les médecins recommandent des exercices physiques réguliers aux séniors. En raison de leur âge avancé, ceux-ci devront se contenter des activités peu contraignantes comme la marche. Par ce biais, les personnes âgées améliorent leur santé vasculaire cérébrale. Mais, les problèmes rhumatologiques empêchent cette catégorie de personnes de s’adonner à une telle pratique. Toutefois, ils peuvent surmonter leur difficulté en se servant d’une canne de marche. En effet, en s’appuyant sur l’accessoire de marche, le sénior peut marcher plus confortablement. Car le matériel supporte une grande partie de sa masse corporelle. L’utilisateur ressent alors moins de douleur dans ces articulations, au cours de la marche.

Le bonheur de bien marcher

Au-delà de sa capacité de faire marcher sans difficulté, la canne de marche permet au sénior de vivre une expérience jadis impossible. En réalité, la sénilité immobilise les personnes chez elles. Dans ces conditions, elles ressentent de la frustration de ne pas vivre comme les autres. Grâce à la canne de marche, le sénior retrouve de bonnes sensations. Il expérimente le bien-être de pouvoir sortir à nouveau. Cette émotion positive est d’ailleurs très bénéfique pour la santé des personnes âgées, selon les psychologues.

Moins de troubles rhumatologiques

De nombreux séniors se plaignent des douleurs dues à l’arthrose et à la lombalgie. Or, ces pathologies sont souvent causées par la posture courbée, lors des marches. La canne permet alors de maintenir droite la colonne vertébrale de son utilisateur. En s’en servant, lors de ses déplacements, la personne âgée se plaint de moins en moins de ces désagréables sensations.