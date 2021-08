Sans jeu de mots, la réalité virtuelle (VR pour Virtual Reality) est actuellement une réalité qui s’impose dans plusieurs secteurs d’activité. Pour rendre accessibles les contenus de réalité virtuelle à tout le monde, des casques sont proposés. Tirant parti de l’évolution technologique, les fabricants mettent sur le marché des appareils de toute dernière génération. Les produits les plus en vue actuellement sont Pico Neo 3 et Pico G2 4K.

Pico Neo 3

Le casque VR Pico Neo 3 est une version plus aboutie du Pico Neo 2. Doté d’un écran 4K, le Pico NEO 3 fournit des images conformes à la réalité qui permettent de vivre une expérience inouïe. Le chipset graphique de l’appareil bénéficie d’une technologie très avancée et est conçu pour une immersion totale. Outre le chipset, l’appareil doit ses excellentes performances à la plateforme qui l’alimente à savoir : Snapdragon XR2. La haute résolution de l’écran 4K est de nature à plonger l’utilisateur dans un monde virtuel proche de la réalité. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le casque permet d’effectuer un voyage sensoriel extraordinaire.

L’un des avantages du Pico Neo 3 est qu’il est autonome. En fait, un système de suivi interne composé de quatre caméras intégrées est incorporé au casque. Vous n’aurez donc pas besoin d’un système ou capteur externe pour faire fonctionner ce bijou de la technologie. Par conséquent, le coût d’usage et d’entretien de l’appareil est considérablement réduit. Voulez-vous utiliser le Pico Neo 3 pour le compte de votre entreprise ? La bonne nouvelle, vous pouvez l’adopter à vos besoins, car l’outil fonctionne sous un système d’exploitation Android ouvert.

Pico G2 4K

Le Pico G2 4K est une solution développée spécialement pour les professionnels. L’un des points forts de cet appareil est sa batterie qui peut rester sous tension pendant deux heures et demie environ sans chauffer véritablement. La petite machine de réalité virtuelle dispose d’un système de veille optimal. La mise en veille automatique est lancée lorsque ne casque n’est plus en mouvement. Le Pico G2 4K dispose d’un système Android 8 sans licence Google. Vous ne pouvez donc pas l’utiliser pour accéder au Play Store. En revanche, vous pouvez utiliser le magasin d’applications de Pico et autres.

Grâce à SDK (kit de développement logiciel) fourni par Pico, vous avez la possibilité de créer et d’utiliser votre propre application sur le Pico G2 4K. L’application remplace le launcher (lanceur d’applications) de l’appareil. In fine, dès qu’il est allumé, le casque accède automatiquement à votre application et affiche son interface. D’un poids de 276 grammes et doté de fonctionnalités adaptatives, le PICO G2 4K est facile à manier et à personnaliser.

Organisez-vous souvent des formations, séminaires et/ou conférences à distance dans votre entreprise ? Dirigez-vous un musée, une galerie ou une agence de tourisme et voulez-vous offrir des expériences de réalité virtuelle immersives à vos clients/visiteurs ? Si oui, pensez à acquérir le Pico Neo 3 ou le Pico G2 4K. Certains prestataires proposent d’ailleurs la location de cet appareil, ce qui vous conviendra si n’en avez besoin que de façon occasionnelle.