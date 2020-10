La perte des clés de son logement est toujours une situation angoissante. Si vous faites face à ce problème, il est essentiel que vous gardiez votre sang-froid et que vous adoptiez les bonnes pratiques pour minimiser les dommages qui peuvent en résulter. Le point sur ce que vous devez faire pour arranger la situation et éviter qu’elle se reproduise.

Que faire lorsque l’on perd les clés de la maison ?

Bien que vous ayez perdu vos clés, rassurez-vous si elles ne portent ni votre adresse ni votre nom. En effet, les risques de cambriolages sont dans ce cas minimes. Dans le cas contraire, ou si vous avez égaré dans le même temps vos papiers, la prudence est de mise.

Vous ne pouvez pas entrer ou sortir : restez calme

Lorsque vous perdez vos clés, deux situations sont possibles : vous ne les trouvez pas avant de sortir de chez vous ou avant d’entrer chez vous. Dans la première situation, il est fort probable que vos clés soient encore dans la même pièce. Cherchez dans vos poches, devant la porte d’entrée, sur votre bureau ou demandez aux membres de votre famille ou à vos colocataires. Dans le second cas de figure, essayez de vous rappeler des endroits où vous êtes passé et refaites le chemin si besoin. Regardez bien partout pour essayer de les retrouver.

Contactez rapidement un serrurier

Assurez-vous de signaler la perte des clés de votre domicile au commissariat le plus proche de chez vous ainsi qu’à votre assurance dans les 24 heures. Si vos clés sont introuvables, contactez un serrurier à Vandoeuvre lès Nancy pour changer la serrure en urgence.

Si un dépannage en urgence s’impose parce que vous avez égaré les clés votre domicile, tournez-vous vers un professionnel de la serrurerie qualifié pour vous assurer d’un travail irréprochable et bénéficier de davantage de sécurité. Outre des prestations en toute transparence concernant l’intervention et le tarif, recherchez également un serrurier qui sera en mesure de venir sur les lieux le plus rapidement possible. Les services proposés doivent idéalement être accrédités par les grandes compagnies d’assurance. La signature d’une charte d’engagement formalise le partenariat de cette dernière avec l’enseigne.

Sachez également que si vous quittez votre logement de manière définitive, vous êtes tenu de remettre au propriétaire l’ensemble des clés qu’il vous a remis à votre entrée dans les lieux. Si la serrure n’a pas été changée en cas d’incident, vous devrez faire une reproduction de la clé perdue.

Rapprochez-vous de votre compagnie d’assurance

Il est primordial de formaliser les démarches en cas de perte de vos clés et de déclarer l’événement auprès des autorités (la gendarmerie ou le commissariat dont vous dépendez). Par la suite, vous disposerez de deux jours ouvrés pour envoyer la déclaration à votre assurance par courrier recommandé.

Si vous possédez une assurance habitation qui couvre la perte et le vol de clés, l’intégralité des frais sera à la charge de la compagnie. Consultez votre contrat pour vérifier si vous devez ou non payer une franchise. Si vous y êtes obligé, vous devrez compléter le dédommagement versé par l’assurance. Si toutefois, cette dernière ne prévoit pas de remboursement en cas de perte de clés, tournez-vous vers votre banque. Elle peut vous fournir une prise en charge partielle.

En général, les cartes Visa premier et Gold Master Card incluent cette assurance. Le remboursement est également possible si vous avez perdu en même temps que vos clés votre carte bancaire classique pour laquelle vous avez souscrit une assurance. Notez que si la perte des clés est souvent couverte par l’assurance, un cambriolage sans effraction résultant d’une absence de changement de la serrure ne l’est jamais.

Les essentiels à faire après la déclaration de perte

Vous vous devez de réagir au mieux pour éviter les problèmes qui pourraient survenir suite à la perte de vos clés. Si elles ne renseignent aucune information qui permet de vous identifier ou de trouver votre domicile, il n’y a pas lieu de vous inquiéter. Il est en effet peu probable qu’un malfaiteur puisse vous cambrioler avec vos clés et la seule démarche se résumera à la création d’un double.

Nos astuces si vous perdez vos clés

Pour éviter de vous retrouver coincé dehors, le plus simple est de posséder un trousseau de secours qui vous servira également pour la conception de copies. Confiez-les à un proche ou à ami qu’il vous suffira de contacter en cas de souci. N’hésitez pas non plus à noter les numéros qui sont gravés sur vos clés pour les commander directement sur le Web, dans une boutique de reproduction de clés ou directement auprès d’un serrurier. Si le risque de cambriolage est présent, il est inévitable de changer la serrure au plus vite. Dans tous les cas, il est primordial de vous rapprocher de votre assurance avant d’entamer des dépenses, car elle peut en supporter l’intégralité ou une partie sous certaines conditions.

Les bonnes pratiques pour prévenir la perte de clés

En adoptant les bonnes pratiques, vous pouvez réduire l’angoisse et les risques liés à la perte des clés de votre logement. N’écrivez jamais votre adresse et/ou votre nom sur vos clés. En effet, même si ces informations peuvent être utiles à une âme charitable qui souhaite vous les rendre, elles peuvent également servir à des cambrioleurs chanceux. Assurez-vous par ailleurs de fournir un double à votre conjoint/colocataire ou à une personne de confiance. Lors du changement de clés, n’hésitez pas à opter pour un modèle qui ne pourra être reproduit que par un serrurier agréé ou par le fabricant pour être mieux protégé. Le double vous sera uniquement délivré sur présentation des papiers qui justifient que vous en êtes le propriétaire. En cas de perte comme de vol, les risques d’intrusion dans votre domicile sont grandement limités.