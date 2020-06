Le marché de l’automobile connait un véritable succès en Angleterre. C’est un secteur propice pour les bonnes affaires avec un rapport qualité/prix accessible à tout le monde. Toutefois, trouver une voiture d’occasion à un meilleur prix n’est pas une tâche facile ; pire réussir à l’importer depuis l’Angleterre jusqu’en France. Cet article vous donne toutes les démarches à suivre pour acheter une voiture depuis l’Angleterre.

L’achat d’une voiture anglaise en ligne

En Angleterre, certains sites ont une réputation dans le domaine de la vente de véhicule en ligne. Il est tourné vers les passionnés et gorge plus de voitures : il s’agit de Peastonheads.com. Comme LaCentrale.fr, autotrader.co.uk est un site généraliste et institutionnel. Plusieurs vendeurs écoulent leurs voitures sur ebay.co.uk, seulement que la qualité n’y est pas. Il est pourtant possible de dénicher une pierre précieuse.

Lorsque la voiture désirée est repérée, il faut lui faire passer un contrôle technique. S’il faut le passer au peigne fin pour vérifier la rouille ou n’importe quelle rayure, il faut le faire. En dehors de l’inspection du véhicule, il faut penser à convertir ses euros en livre sterling puisque la monnaie diffère d’un pays à un autre. En effet, c’est primordial lorsqu’il s’agit d’un petit paiement en liquide en cas d’absence de paiement électronique. Par contre, quand le paiement est conséquent, l’idéal est d’effectuer un virement bancaire.

Importer un véhicule étranger en France

Pour l’acquisition d’une voiture à l’étranger, la logistique demeure toujours un problème à solutionner. L’avantage comparatif à un autre pays est que l’immatriculation temporaire de la voiture n’est pas obligatoire. En d’autres termes, elle peut voyager sur le territoire français en gardant son immatriculation d’origine.

Par ailleurs, pour traverser la manche, nous avons à notre actif deux options. La première est d’y aller en train et la seconde est d’y aller en bateau. Bien qu’elle soit plus onéreuse, la première option est la plus rapide et efficace. Lorsqu’un acheteur n’est pas sûr d’un d’achat de véhicule, il n’est pas tenu de faire une réservation pour le retour. De nos jours, tout peut se faire sur place.

L’assurance et l’immatriculation d’une voiture anglaise en France

L’immatriculation des voitures anglaises se fait, aujourd’hui, en ligne sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). Mais vous avez le choix entre cette méthode et celle de la faire à la préfecture. Vous disposez d’un mois pour le réaliser et c’est un certificat qui remplace la carte grise. Les pièces à fournir pour son établissement sont :

La carte grise originale ;

Quitus fiscal pour justifiant le règlement de la TVA en France ;

Certificat d’homologation européen ;

Procès-verbal d’un contrôle technique français inférieur à six ans.

Outre le volet immatriculation, pour faire l’assurance d’une voiture anglaise, la procédure est identique à celle d’une voiture d’origine française. Certaines assurances font une légère différence quand il s’agit d’un véhicule à plaque étrangère. En général, vous n’avez pas plus d’un mois pour remplir toutes les formalités. À l’exception de certains assureurs, d’autres sont cléments et offrent une marge supplémentaire de quelques jours.