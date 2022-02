Rate this post

La voiture électrique fait aujourd’hui partie des types de véhicules très prisés par les utilisateurs. Elle est non seulement économique, mais a une longue durée de vie. De plus, elle est écologique et très fiable. C’est pour cela que le nombre d’enseignes spécialisées dans sa fabrication ne cesse d’augmenter. Mais comment bien choisir sa voiture électrique ? Voici quelques conseils qui vous aideront à effectuer un bon choix.

Déterminer vos besoins

Avant de se lancer dans l’achat d’une voiture électrique, il faut d’abord déterminer ses besoins. Allez-vous faire des centaines de kilomètres au quotidien ? Est-ce qu’il s’agira de faire un petit trajet par jour ? Avez-vous besoin seulement d’un véhicule pour vous déplacer dans la ville avec votre famille ? Autant de questions qui permettront d’éliminer certaines options et de vous diriger vers le modèle qui vous convient. Le choix de la voiture électrique se fait aussi en fonction de la route sur laquelle vous allez conduire la machine. Est-ce qu’il s’agit des chemins de campagne ? Des routes de montagnes ? Des routes droites ? Des routes non accidentées ? Le choix varie d’une situation à une autre.

Quelle batterie choisir pour sa voiture électrique ?

L’autre élément qui doit vous guider dans le choix d’une voiture électrique est la batterie. En effet, tous les modèles de véhicules électriques disponibles sur le marché ne sont pas équipés de la même batterie. Si certains embarquent une batterie Lithium métal polymère, d’autres sont dotés d’une batterie Lithium-ion ou une batterie polymère simple. Si vous manquez d’inspiration, la batterie lithium-ion est plus recommandée. Elle est non seulement plus accessible, mais dure dans le temps. Le polymère simple est aussi une meilleure alternative notamment pour les consommateurs qui ont un budget illimité.

Le type de véhicule : Compact, SUV ou Berline

L’offre en matière de véhicules électriques ne cesse d’augmenter chaque année. Si par le passé c’est seulement les utilitaires qui étaient disponibles, aujourd’hui les consommateurs ont un large choix de type de voiture : compact, cabriolet, berline, SUV, etc. À vous de voir ce qui vous convient en fonction de votre zone d’habitation, du gabarit, du stationnement, du volume, du chargement, du nombre de kilomètres à parcourir au quotidien. Par ailleurs, lors du choix de votre futur véhicule, tenez compte des bornes de recharge disponibles chez vous. De plus, le temps de recharge est un élément à ne pas négliger.

Choisir sa machine en fonction du moteur

Comme le cas des motos, le choix d’une voiture électrique se fait également en fonction du moteur. En effet, les véhicules électriques n’ont pas tous les mêmes moteurs. Si certains sont équipés d’un moteur moins de 200 chevaux, d’autres véhicules embarquent un moteur de 400 chevaux voire plus dans certains cas. Sachez tout simplement que plus le nombre de chevaux est important plus le véhicule est puissant.

Définir son budget

Le prix d’une voiture électrique n’est pas encadré par la loi. Chaque fabricant est libre de proposer le tarif qui convient en fonction du type de moteur, de type de batterie et de l’autonomie. En effet, plus un véhicule électrique a une bonne autonomie plus son prix d’achat est important. Plus il est confortable, plus son tarif est également élevé. En gros, pour trouver la machine qui vous convient, il faut d’abord définir son budget.

Laquelle choisir entre la voiture électrique neuve et d’occasion ?

Tout dépend de chaque consommateur. Si vous êtes professionnels dans le domaine des véhicules électriques et que vous avez les moyens, les modèles neufs sont pour vous. L’occasion est quant à elle réservée aux consommateurs qui désirent faire leur propre opinion sur les véhicules électriques ou qui ont un budget limité. En effet, le prix d’achat des véhicules d’occasion est abordable contrairement au neuf. Avec moins de 7000 euros, vous pourrez avoir un bon véhicule électrique d’occasion (Renault Zoé).

Toutefois, il y a un élément important à ne pas négliger lorsque vous décidez d’investir dans la seconde main : l’état de la batterie. Les batteries n’ont pas en effet la même durée de vie. Il est donc primordial de se renseigner sur ce point. Pour cela, faites appel à un professionnel de la mécanique. Ce dernier pourra examiner la batterie et vous dire si elle est en forme ou non.