Par définition, le lit est un meuble utilisé pour dormir. Il est indéniable alors que le choix de ce mobilier impactera la qualité de votre sommeil. Vous ne le savez peut-être pas, mais bien dormir renforce votre système immunitaire. Vous êtes tenu par conséquent de bien choisir votre lit pour faire de vos instants de sommeil des moments de relaxation. Sur quels critères se baser pour faire un choix idéal ? Cet article vous renseigne sur le sujet.

Le type de lit

Il existe plusieurs configurations différentes de lit. La forme rectangulaire est un pur classique. C’est le modèle le plus plébiscité en matière de literie. Qu’il s’agisse d’un lit une place ou d’un lit deux personnes, il s’adapte à tous les types de chambres, quel que soit leurs dimensions. Le lit électrique est également très en vogue.

Ce dernier est recommandé, car il permet de pallier les maux de dos et autres douleurs physiques. Avec ce type, vous avez la possibilité d’ajuster la position du lit pour trouver celle dans laquelle vous êtes le plus confortable. En plus de cela, ce lit est conseillé pour ceux qui souffrent de maladies causant des problèmes respiratoires comme l’asthme.

Il existe aussi des lits avec tiroirs et des lits coffre. Ils ont tous deux une particularité commune : ils sont très pratiques pour faire du rangement. Comme son nom l’indique, le lit avec tiroirs est pourvu de tiroirs. Ces derniers sont souvent placés sur les côtés de part et d’autre du lit. Vous pouvez y mettre des vêtements, bijoux ou autres effets de votre choix.

Le lit coffre a une forme un peu plus différente. Ici, l’espace pour ranger est situé juste en dessous du sommier. Vous pouvez enfin choisir un lit rond. Avec lui, vous pouvez dormir dans n’importe quel sens. D’après les psychologues, vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité là-dessus. Si par contre, vous êtes un grand fan du style décoratif japonais, optez pour le lit futon.

L’espace disponible

Peu importe le lit que vous choisirez, vous devez d’abord vous assurer que vous disposez de l’espace nécessaire pour son aménagement. S’il arrivait que ce dernier est trop grand, ne paniquez surtout pas. Plusieurs solutions s’offrent à vous. Le canapé convertible pourrait vous aider. Une fois déplié, il devient un lit. Afin d’optimiser l’espace, vous pouvez aussi choisir un lit mezzanine ou un lit escamotable.

Le matériau utilisé

Le matériau utilisé pour la fabrication du lit est aussi d’une importance capitale dans le choix de votre meuble. C’est ce critère qui vous renseigne sur la solidité de votre lit. Sur le marché, vous retrouverez ce mobilier en divers matériaux. Les matières les plus courantes sont au nombre de deux. Il s’agit du métal et du bois.

Le lit en bois est réputé pour être très robuste. Il peut tenir sur plusieurs années. Il a juste besoin d’un peu d’entretien. Après le ponçage, mettez-y de la cire ou d’huile de temps à autre, et le tour est joué. Le bois est connu pour s’intégrer dans tout type de décoration. De plus, il est écologique.

C’est le choix idéal si vous êtes écoresponsable. Que ce soit du sapin, du noyer, du frêne ou même de l’orme, vous trouverez des lits en bois de tous les types. Sachez que de ces derniers dépend le prix des lits en bois. Pour ce qui est du lit en métal, vous en trouverez en fer forgé ou en aluminium.

Contrairement aux lits faits en fer forgé, ceux en aluminium sont particulièrement légers et donc faciles à transporter. La particularité ici, c’est que le lit en métal est beaucoup plus facile à entretenir que celui en bois.

Les dimensions du lit

Cet élément doit être sérieusement pris en considération. En effet, si votre lit est plus petit que vous, vous aurez les membres qui dépassent, ce qui portera atteinte à votre confort. Le lit idéal, c’est celui qui a 14 à 20 cm de plus que vous. Par exemple, si vous avez 1m75, la dimension de votre lit doit être comprise entre 189 et 195 centimètres.

En plus de votre taille, vous devez tenir compte de l’espace disponible dans votre chambre. Pour un lit une place, c’est 90 cm en largeur et 190 cm en longueur. Cela pourrait augmenter jusqu’à 220 cm pour les personnes avec une grande taille. Pour les lits deux personnes, les dimensions varient entre 140 et 160 centimètres en largeur et 190 et 200 centimètres en longueur.

Ces meubles sont recommandés pour ceux qui bougent beaucoup en dormant. En effet, avec un lit deux places, vous pourrez dormir en toute liberté. Dans des situations rares, il arrive que les dimensions standards ne vous conviennent pas. Si cela arrivait, pensez à commander votre lit. Il sera réalisé sur mesure avec les dimensions que vous aurez préalablement fournies.

En somme, veillez à prendre en compte plusieurs critères en voulant choisir votre lit. Le type, l’espace disponible, la matière avec laquelle le meuble a été fabriqué et les dimensions de ce dernier sont les détails à considérer pour un choix judicieux.