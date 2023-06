5/5 - (1 vote)

Article partenaire

Le choix d’un coffret cadeau est une idée parfaite pour célébrer un événement particulier. C’est aussi l’occasion de faire découvrir aux proches des cadeaux créatifs et personnalisés, tout en faisant plaisir. Vous pouvez vous tourner vers des coffrets cadeaux mettant en avant de belles initiatives responsables. Découvrez nos conseils pour choisir un cadeau moderne et original.

Choisir le parfum en coffret selon la personnalité

Si le coffret cadeau est destiné à une personne passionnée et un peu rêveuse, dans ce cas, vous pourrez choisir quelque chose d’élégant. Le parfum d’une personne romantique est au service de sa personnalité… Alors, pensez à vous orienter vers l’élégance d’un parfum de Zadig et Voltaire, par exemple. Le nom de ce coffret cadeau ne semble-t-il pas approprié ? Mais si le destinataire du cadeau est une personnalité masculine, la famille olfactive des bois et des fougères est toute indiquée. Pour des personnalités sportives, il faudra trouver un parfum à l’esprit frais et dynamique. Dans l’idéal, les eaux fraîches seront un excellent réflexe, puisque ces parfums contiennent une molécule particulière (l’hédione) donnant un effet de frais sur une longue durée. Les notes aromatiques et de citron sont également une bonne idée. Certains parfums classiques en version sport sont aussi un bon choix. Pour des personnalités intemporelles, les grands classiques aux notes fortes et élégantes sont toutes indiquées.

Préférer un coffret de parfum Zadig et Voltaire sur mesure

Un coffret de parfum demeure un cadeau privilégié quand il s’agit de faire plaisir aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Il suffit de connaître les goûts de la personne en question, pour faire plaisir à coup sûr. En outre, de plus en plus de marques proposent des coffrets cadeaux sur mesure pour gâter vos proches ou même votre modeste personne, car les odeurs n’ont aucun genre. Pour choisir le bon coffret cadeau à offrir, vous pouvez seulement rechercher la référence portée par la personne. Vous pourrez également utiliser plusieurs filtres de recherche, notamment celui des familles olfactives, si vous désirez tester vous-même un nouveau parfum. Parfois, les parfums masculins se classent dans la catégorie des aromatiques boisés, par exemple avec un accord poivre rose et vétiver ou bois de cèdre et citron géranium. Les fougères sont une seconde catégorie fréquente. Par exemple, ce sera une alliance fève tonka, pomme et sauge sclarée ou patchouli, basilic, melon. Toutefois, vous trouverez des coffrets de parfum Zadig et Voltaire dans d’autres catégories.

Ainsi, le coffret cadeau personnalisé est une excellente idée pour célébrer un événement spécial. Le choix du coffret de parfum idéal sera beaucoup orienté par la personnalité de son porteur. N’attendez plus pour choisir le bon coffret cadeau parfum Zadig et Voltaire à offrir !

Tenir compte des saisons

Que ce soit en été ou en hiver, certaines fragrances conviennent mieux que d’autres à chaque saison. Vous offrez un coffret cadeau pendant les fêtes? Dans ce cas, il fait généralement froid à l’extérieur et il convient de porter des parfums chauds et lourds. En été, en revanche, les parfums aériens et floraux sont plus agréables à porter. Les saisons peuvent être un excellent outil sur lequel se baser. Vous ne savez vraiment pas quel parfum offrir à quelqu’un ? C’est compréhensible, car le choix d’un parfum dépend beaucoup de la personne. Dans ce cas, vous pouvez bien sûr offrir un chèque-cadeau d’une parfumerie pour que la personne qui reçoit le cadeau puisse choisir elle-même un parfum. Bien sûr, un chèque-cadeau est un peu moins personnel, mais c’est toujours une bonne option! Vous pouvez également offrir un chèque-cadeau et proposer d’aller à la parfumerie à une date ultérieure et de choisir un parfum ensemble. Vous pourrez ainsi en faire un moment agréable tout en gardant un caractère personnel.