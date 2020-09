5 / 5 ( 1 vote )

Pour partager de beaux moments de convivialité en famille ou entre amis, lorsqu’il fait beau, vous avez besoin d’un mobilier de jardin. Outre sa première fonction qui est d’accueillir vos convives afin de passer un bel après-midi ou une belle soirée avec eux, votre salon de jardin apporte également du cachet à votre espace extérieur et vous permet de l’embellir. De fait, il est important de bien le choisir. Afin de sélectionner le mobilier de jardin correspondant à vos besoins, à vos goûts et à votre extérieur, il faudra prendre en compte plusieurs critères. Découvrez dans cet article tout ce qui vous aidera à bien sélectionner le salon de jardin idéal pour votre terrasse, votre balcon ou votre jardin.

Tenez compte du matériau utilisé pour la fabrication du mobilier de jardin

Pour profiter longtemps de votre salon de jardin, il faut choisir votre futur mobilier de jardin avec soin. Vous devez donc étudier plusieurs paramètres pour être certain d’opter pour un équipement adapté à votre maison et à vos goûts. À l’heure actuelle, avant d’acheter du mobilier de jardin, il est nécessaire de tenir compte des matériaux utilisés, car ceux-ci présentent des spécificités.

Le mobilier de jardin en bois

Si vous souhaitez aménager un endroit convivial et chaleureux, le bois est le matériau par excellence. Robuste et chaleureux, il se décline dans plusieurs types d’essences. Il est très résistant contre l’humidité, la chaleur et les insectes. Vous avez donc le choix entre :

Le salon en pin: reconnue pour sa légèreté et sa teinte claire, cette essence de bois est idéale pour décorer votre jardin de manière subtile et élégante . Pour l’utiliser pendant longtemps, un traitement autoclave est requis, parce qu’il permet de protéger le mobilier contre les parasites et les agents atmosphériques.

. Pour l’utiliser pendant longtemps, un traitement autoclave est requis, parce qu’il permet de protéger le mobilier contre les parasites et les agents atmosphériques. Le salon en acacia: si vous recherchez un équipement de jardin très résistant et imputrescible , l’acacia est l’essence de bois parfaite pour vous.

, l’acacia est l’essence de bois parfaite pour vous. Le salon en teck : pour une ambiance exotique et moderne, un mobilier en teck est le meilleur choix que vous pourrez faire. Ce bois est particulièrement résistant et est naturellement imputrescible . Cependant, il est assez onéreux.

. Cependant, il est assez onéreux. Le rotin : provenant de la famille des palmiers, le rotin est souple et léger. Comme toutes les autres essences de bois, il est résistant et imputrescible. De plus, il peut être teint en fonction de vos envies.

Même si toutes les essences de bois présentées ci-dessus sont naturellement résistantes aux UV et aux intempéries, il est primordial de les traiter régulièrement afin de les conserver pendant longtemps. Il est également interdit de les nettoyer avec un nettoyeur haute pression pour éviter de détruire la structure du bois.

Le mobilier de jardin en métal

Matériau intemporel, l’équipement de jardin en métal est parfait pour créer une ambiance cocooning ou moderne. Il se démarque de toutes les autres matières par sa solidité et sa résistance. Grâce au traitement efficace dont il bénéficie contre la corrosion, ce type de salon peut être utilisé pendant plusieurs années. En fonction de vos goûts, vous pouvez opter pour :

Le fer forgé : pour une mise en place dans un espace venteux, le salon en fer forgé est idéal, car il est traité antirouille . Pour instaurer une atmosphère rétro ou romantique, ce type de mobilier est le meilleur choix que vous pourrez faire.

. Pour instaurer une atmosphère rétro ou romantique, ce type de mobilier est le meilleur choix que vous pourrez faire. L’acier époxy : recouvert d’une couche de résine, l’acier époxy profite d’une protection maximale contre la rouille . Il peut donc être exposé à la pluie, à la neige et même au gel.

. Il peut donc être exposé à la pluie, à la neige et même au gel. L’aluminium : si vous désirez acquérir des meubles de jardin au design épuré et moderne, l’aluminium est adéquat. Très résistant contre les intempéries, il est cependant inadapté aux zones exposées aux vents violents, parce qu’il est assez léger.

Le mobilier de jardin en résine

Pour une décoration extérieure classe et chic, la résine est totalement indiquée. Solide et légère, cette matière se décline en diverses versions :

La résine tressée : produite à partir de polyéthylène, la résine tressée est imperméable, légère et résistante aux UV. Il s’agit donc de l’équipement parfait pour un espace de détente moderne. Vous pouvez aussi utiliser un mobilier en résine tressée moulée.

Le textilène : fabriqué à base de PVC, ce matériau résiste très bien aux UV, à la chaleur et à l’humidité.

Si vous recherchez un salon de jardin très abordable, les meubles en PVC représentent une excellente option. En plus d’être disponible dans une large palette de teintes, ce matériau est léger et ne rouille pas. Toutefois, il n’est pas très résistant contre les intempéries.

Choisissez le mobilier de jardin selon l’usage

Pour acheter le meilleur mobilier de jardin, il faudra définir l’espace disponible, mais aussi l’usage souhaité. Si vous désirez aménager un coin dédié aux bains de soleil, de farniente ou de repos, les chiliennes et les chaises longues sont adaptées. Un salon de jardin avec plusieurs fauteuils, une table basse et un canapé est le mobilier qu’il vous faut pour créer un espace de détente dans votre jardin ou sur votre terrasse.

Pour vos barbecues, soirées ou déjeuners, il faudra aménager un coin repas avec des tables et des chaises de jardin assorties. Les dimensions de vos meubles dépendront du nombre de convives que vous comptez recevoir. Si vous disposez d’un espace réduit, les chaises pliantes et les tables de pique-nique sont les meubles indiqués.

Tenir compte des contraintes pour bien choisir son mobilier de jardin

Avant d’acheter du mobilier de jardin, vous devez être sûr de disposer d’un espace suffisant pour les ranger. Si vous n’avez pas un vaste espace, nous vous conseillons vivement d’utiliser les meubles pliables ou démontables pour diminuer l’encombrement. Par ailleurs, certains matériaux, notamment en bois, requièrent un traitement spécifique et régulier.

Enfin, le prix est un critère très important à prendre en compte au moment d’acquérir un équipement de jardin. En fonction du matériau utilisé pour la fabrication du mobilier, de ses composantes et de la marque, le coût de ces meubles peut varier entre 150 € et 1 800 €. De fait, tenez compte de vos besoins, de vos goûts, mais également du budget dont vous disposez pour réaliser votre sélection.