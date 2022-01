Rate this post

En tant que propriétaire d’un espace de vente au détail, peu importe ce que vous vendez, vous ne devriez jamais sous-estimer le pouvoir d’un bon support de PLV. Aujourd’hui, l’accent est tellement mis sur l’e-marketing qu’il est facile pour les détaillants de perdre de vue l’importance de la communication magasin. En effet, tous les consommateurs n’utilisent pas Internet, et ceux qui le font sont encore susceptibles de se rendre assez régulièrement dans un magasin physique. Bon nombre de clients continuent donc à réaliser leurs achats en magasin, le choix d’un présentoir PLV s’avère donc essentiel.

Les points forts des présentoirs de PLV

Avec un présentoir indispensable en plv, vous profiterez de nombreux avantages :

Les présentoirs PLV concernent une grande quantité de produits.

Le PLV est idéal pour les ventes, les promotions et les nouveaux articles.

Les supports de PLV peuvent mettre en avant une combinaison de produits.

Les présentoirs de PLV peuvent entraîner une augmentation de la notoriété de la marque.

Les PLV sont conçues pour être placées dans des zones de forte affluence.

Comment choisir un présentoir PLV efficace pour votre magasin

Une PLV efficace peut avoir un impact considérable sur le nombre de produits que vous vendez et sur le bénéfice global que vous réalisez. Pour tirer le meilleur parti de votre PLV, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte.

Pensez à l’endroit où vous placez le présentoir

Les PLV se trouvent généralement près du « point de vente » : la caisse. Cependant, l’endroit où sont placés les supports varie d’un magasin à l’autre. Certains présentoirs de points de vente se trouvent sur le comptoir, alors que d’autres peuvent être placés en tête de gondole, par exemple. Ces deux options s’avèrent être très attractives, et ce, dans n’importe quel magasin. Cependant, il convient de choisir le type de support de PLV qui vous correspond le mieux.

Les présentoirs de PLV sont un excellent moyen de placer vos produits dans des zones à fort trafic et d’attirer l’attention des clients. Ils sont également essentiels pour mettre en valeur vos produits et ainsi, vous différencier de la concurrence.

Comment optimiser son support de PLV ?

L’espace est un facteur important dans cette décision ; vous ne voulez pas créer une obstruction pour vos clients. Si votre zone de caisse est assez petite, vous ne voulez pas limiter les clients en ajoutant un énorme présentoir de point de vente. Il est peut-être préférable d’utiliser des présentoirs plus petits, notamment des bacs ou des étagères en amont de la caisse. Si vous disposez d’une grande zone d’attente, tirez-en le meilleur parti en matière de PLV.

Rendez le présentoir intéressant

Ces présentoirs doivent facilement attirer l’attention du client dans le magasin et l’inciter à acheter les articles présentés. Sortez des sentiers battus, utilisez des couleurs vives ou contrastées qui attireront l’attention de vos clients ou jouez avec des formes intéressantes ou inhabituelles.

Vous voulez que les gens repèrent ces présentoirs et ajoutent les produits à leur panier. Souvent, ils auront besoin d’être convaincus, alors ajoutez un message au présentoir, dites aux clients quels avantages ils recevront en achetant votre produit et pourquoi ils en ont besoin. Bien entendu, vous devez également indiquer le prix du produit et toute offre spéciale en cours, mais veillez à le faire de manière unique. Nous proposons une variété de présentoirs de prix de différentes formes pour vous aider à créer un affichage attrayant.

Ayez votre public cible en tête

Vous connaissez vos clients et vous savez ce qu’ils aiment. Pensez à vos best-sellers, aux articles que les gens viennent souvent chercher et aux petits articles qui doivent régulièrement être remplacés. Ce sont les produits que vos clients seront plus enclins à ajouter à leur panier et qu’ils feront probablement sans même y penser.

Pensez aussi à ce que vos clients aimeraient voir à ce moment-là, pensez aux tendances et aux saisons. Par exemple, repérez les grands événements de l’année comme la Saint-Valentin, Pâques, la fête des mères, la fête des pères, Halloween, etc. Les clients s’attendent à voir ces articles et même s’ils n’avaient pas l’intention de les acheter, ils peuvent souvent être persuadés de le faire.

Soyez stratégique avec les articles que vous exposez

Il ne sert à rien de placer n’importe quel article sur votre présentoir de point de vente, vous devez être stratégique. Pensez aux produits qui peuvent être utilisés avec des produits similaires de la même gamme et incluez-les pour les ventes incitatives. Pensez à des articles plus petits, peu coûteux, avec une bonne marge bénéficiaire. C’est l’endroit idéal pour réaliser un petit profit supplémentaire.

Veillez également à ce que tout ce qui se trouve sur votre stand de PLV soit en promotion, ou fasse partie d’une offre, ce qui attire encore plus les gens. Si vous proposez des articles « pick and mix », les présentoirs de PLV constituent également l’endroit idéal pour les présenter.