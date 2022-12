Comment être un avocat bien référencé sur internet ?

4/5 - (2 votes)

La concurrence vaut pour tous les métiers du monde et aujourd’hui les compétences ne suffisent plus à se démarquer du lot pour accroître sa clientèle. Ainsi, quand on est avocat, être le meilleur de sa profession est un sérieux atout, mais le faire savoir en est un autre, peut-être plus important encore. À l’ère du numérique et de la communication à outrance, le temps est venu du référencement en ligne pour l’avocat qui souhaite se faire connaître. Quels sont les avantages d’un référencement sur internet pour un avocat ? Comment parvenir à être bien référencé sur internet pour un avocat ? Tâchons de nous intéresser au sujet.

Le référencement web : de quoi parle-t-on exactement ?

Le référencement web est une expression à la mode dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne perçoit pas toujours la signification. Pourtant, pas un jour ne se passe sans que l’on y soit soumis dès lors que l’on se rend sur les moteurs de recherche et les annuaires gratuits sur internet. Le référencement web est ce qui permet à un site d’apparaître en bonne place sur les moteurs de recherche et la page de résultats (autant vous dire qu’on fait allusion principalement à la première page de Google).

En réalité, le référencement web est plus subtil que cela et pour parvenir à être bien référencé, il est nécessaire de s’appuyer sur des techniques qui découlent d’une stratégie web marketing. On distingue principalement 3 stratégies :

Le référencement payant ou SEA (Search Engine Advertising) qui permet à des entreprises d’acheter des liens qui vont leur permettre d’apparaître dans des bannières sponsorisées. Le référencement naturel ou SEO (Search Engine Optimisation) qui est un référencement qui repose sur des mots-clés en rapport avec un sujet et qui apporte des réponses de qualité aux personnes qui effectuent des recherches. Le référencement social qui s’appuie sur les réseaux sociaux et les plateformes (on peut citer des acteurs majeurs du marché comme Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.)

Il faut donc choisir un référencement en fonction de ses cibles et de ses capacités financières.

Pourquoi être bien référencé sur internet quand on est avocat ?

Nous l’avons évoqué en introduction, le talent ne suffit pas toujours à être connu du plus grand nombre. C’est la raison pour laquelle se faire connaître se révèle d’une extrême pertinence.

Être bien référencé pour gagner en visibilité sur internet

Vous connaissez sans doute cette phrase issue de la fable de Jean de La Fontaine, le loup et l’agneau : La raison du plus fort est toujours la meilleure… ? Elle s’adapte parfaitement au monde du référencement sur internet. Pour être en première page, il faut être le plus fort. Cela permet à un avocat de se démarquer de la concurrence et de se placer en tête de liste quand les utilisateurs recherchent un avocat. Être en tête de liste sur internet garantit un trafic accru et permet à un avocat d’accroître sa clientèle et/ou de recruter des clients potentiels qui effectuent des recherches sur le web. Être plus visible permet de valoriser sa profession et lorsqu’on est un avocat spécialisé, cette nuance a toute son importance, car la réponse apportée est adaptée à la recherche de l’internaute. Par exemple, un avocat spécialisé en droit de l’urbanisme apparaît au moment opportun lors d’une recherche spécifique.

Être bien référencé pour développer son business

La bonne fréquentation d’un site a également des répercussions au niveau de l’activité professionnelle de l’avocat. En effet, à mesure que la notoriété grandit avec une plus grande visibilité, le business se développe. Bien référencer un site d’avocat permet de gagner plus de clients qui sont amenés, eux aussi, à diffuser de l’information sur l’avocat autour d’eux, en particulier si celui-ci fait du bon travail. La conséquence directe à un referencement avocat de qualité est toute trouvée : en étant mieux exposé sur internet, un avocat développe sa clientèle et de surcroît son chiffre d’affaires et son business.

Comment être un avocat bien référencé sur internet ?

Pour devenir un avocat bien référencé sur internet, il va falloir s’en donner les moyens.

La première chose à faire consiste à se doter d’un site internet de qualité tant visuellement que qualitativement, car augmenter la fréquentation d’un site qui n’est pas clair et compréhensible de tous n’aura aucun intérêt et les gens s’en détourneront.

La seconde action va consister à s’adresser à une entreprise de référencement SEO. En effet, grâce à ce spécialiste en referencement d’avocat, progressivement, vous allez gagner des positions dans les moteurs de recherche, mais avant tout, vous allez proposer du contenu de qualité à vos potentiels clients. La qualité du contenu repose sur des mots-clés pertinents qui permettent de répondre aux besoins de recherche des personnes qui se rendent sur internet. Sur la durée, c’est un choix stratégique payant, bien plus impactant qu’une campagne de référencement SEA qui peut très vite s’avérer très onéreuse.