La prise de masse musculaire n’est pas aussi simple qu’il y paraît, surtout si l’on désire qu’elle soit pérenne et de qualité. En effet, il existe de multiples facteurs qui peuvent affecter les résultats ainsi que le processus de la musculation. On vous donne quelques conseils avisés dans cet article pour prendre de la (bonne) masse musculaire et entretenir tous vos muscles.

Optez pour la whey isolate pour gagner en masse musculaire

La whey est une protéine dérivée des produits laitiers vendue sous forme de supplément protéique en poudre. La whey isolate quant à elle est obtenue en conservant essentiellement les protéines et en réduisant la teneur en graisse du lactose : d’ailleurs, la whey isolate selon Nutripure, un spécialiste de la nutrition, contient jusqu’à 94 % de protéines.

En tant que source de protéine très complète, la whey isolate peut servir non seulement à prendre du poids sainement, mais aussi à gagner de la masse musculaire. En effet, l’association de whey isolate à votre régime alimentaire et à des exercices réguliers améliore la prise de masse et la préservation des muscles. Pour ce faire, prenez un repas suffisamment abondant en protéines quelques heures avant l’entraînement.

Mangez mieux et évitez les déficits

En plus d’une quantité adéquate de protéines, vous avez besoin de plus de calories. En effet, vous consommez une grande quantité d’énergie lorsque vous vous exercez. D’où le caractère primordial d’intensifier votre approvisionnement en calories. De plus, un déficit calorique intense et prolongé peut entraîner une perte de masse musculaire et une baisse du niveau d’énergie.

Fatiguez vos muscles

Poussez chaque série d’exercices jusqu’à la limite de la tolérance. Cela signifie que vous ne pouvez pas faire une répétition de plus dans une série à cause de la fatigue. Pour un exercice en 3 séries, vous pouvez commencer avec un poids plus lourd pour 15 répétitions dans la première série, et ensuite réduire chaque série de 2 pour que votre dernière série soit de 11 levées.

Choisissez les bons exercices de sport

Utilisez les trois grands exercices de musculation. Il s’agit du squat, du deadlift et du bench press. Ils permettent de développer la force, la condition physique et le volume musculaire. Pensez aussi à vous entraîner au moins trois fois par semaine pour créer un stimulus de construction musculaire.

Donnez la priorité à la musculation

N’essayez pas de vous entraîner pour un marathon et de développer de gros muscles en même temps. Vous pouvez mélanger la cardio et les poids, mais aux extrêmes, la physiologie et la biochimie de l’entraînement sont contradictoires et vous ne maximiserez pas vos résultats si vous ne vous concentrez pas sur l’un ou l’autre.

Maximisez votre repos

Dormez et reposez-vous suffisamment. La construction, la récupération et la réparation des muscles se produisent au repos et pendant le sommeil. Assurez-vous de bénéficier d’une récupération suffisante. Si vous vous y dérobez, vous risquez surtout de régresser ou de perdre tous vos efforts, voire de tomber malade ou de vous blesser.

Fixez des objectifs et des délais réalisables pour gagner en muscles

Fixez-vous des objectifs raisonnables, suivez vos progrès et soyez patient. Les corps les plus toniques et musclés sont obtenus seulement après de longues périodes d’entraînements. Commencez lentement, et ne vous découragez pas si vos progrès ne sont pas aussi rapides que vous le souhaiteriez. La forme et la santé que vous atteindrez seront des atouts qui vous accompagneront dans votre entraînement.

En définitive, suivre ce schéma vous aidera certainement à bien commencer votre programme de développement musculaire. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas accélérer les effets sur votre corps pour qu’il donne des résultats rapides. Vous avez seulement besoin d’une quantité adéquate d’entraînement, d’aliments et de protéines.