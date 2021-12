5/5 - (1 vote)

Le dispositif de Pinel est une des lois incitatives à l’investissement locatif. La loi Pinel a pour objectif de favoriser la construction de biens neufs dans les zones où la demande en logements locatifs est supérieure à l’offre. Tel est notamment le cas de Marseille. Voici quelques conseils pour investir en Pinel à Marseille, la deuxième ville la plus peuplée de France.

Investir dans l’immobilier neuf à Marseille

Grâce au dispositif Pinel, vous pouvez vous investir dans l’immobilier neuf en payant moins d’impôt. Étant donné que la loi Pinel y est applicable, investir à Marseille présente ses avantages. Par contre, il faudra bien choisir la zone. C’est un des points clés qui garantissent la réussite de l’investissement en Pinel. La ville de Marseille est classée en zone Pinel A par l’État. Cela signifie que le prix maximum de loyer applicable au m² sera de 13, 04 €/m².

Autre point important : les prix des logements à Marseille sont largement inférieurs à ceux des autres grandes villes françaises. Investir dans l’immobilier neuf à Marseille, c’est donc profiter d’une ville dynamique et attractive à prix accessible. Ce faible coût d’achat immobilier vous permet même d’obtenir des rendements locatifs plus élevés.

Marseille est une ville attractive et innovante. À son climat exceptionnel s’ajoutent les différents projets de l’Euroméditérranée dont elle bénéficie. Ce projet ne laisse pas indifférents les jeunes diplômés, les cadres et les entrepreneurs. Cela représente un atout pour faciliter la mise en location de vos biens immobiliers neufs.

Bien choisir son promoteur immobilier

Pour réussir votre investissement en Pinel à Marseille, choisissez le meilleur promoteur de la région. Plus concrètement, travaillez avec un promoteur local ou tout du moins un prestataire qui connait parfaitement le marché immobilier marseillais ainsi que les réglementations locales à respecter et les contraintes environnementales. Un bon promoteur doit aussi disposer d’un réseau solide pour vous proposer diverses offres intéressantes.

Choisissez un promoteur du futur qui propose des produits et des services innovants. Surtout, associez-vous à un promoteur qui cherche à répondre au mieux à vos attentes. On fait allusion à un grand promoteur de bonne réputation qui possède des agences réparties sur tout le territoire français (dont Marseille). Ce genre de promoteur peut par exemple vous faire visiter des résidences déjà livrées par ses équipes. Cela représente une sorte de garantie pour la réussite de votre projet.

Bien choisir l’emplacement de votre bien immobilier à Marseille

Pour investir dans l’immobilier à Marseille, vous devez aussi connaitre la situation de la zone que vous convoitez. Le marché de l’immobilier ne fait pas exception aux autres marchés qui sont régis par la loi de l’offre et de la demande. Faites donc une petite étude du quartier où se trouve le projet immobilier. Le but de cette démarche est de savoir si ce dernier répond ou non à vos attentes.

Vous voulez cibler de jeunes cadres et de petites familles pour louer votre bien ? Pensez à l’existence d’une place de parking non loin du bien à louer. Renseignez-vous également sur l’existence de crèche à proximité, car la plupart des jeunes cadres ont encore des enfants en bas âge. Vous devez bien choisir l’emplacement pour que celui-ci réunisse les conditions exigées par vos futurs locataires.