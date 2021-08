Situations susceptibles de plonger de nombreuses personnes dans le désarroi, les problèmes financiers liés aux pertes d’emploi peuvent apparaître à n’importe quel moment. Ils ont tendance à s’aggraver au fur et à mesure que le temps passe et confèrent peu de possibilités aux chômeurs ou aux personnes ayant des revenus très modestes.

Toutefois, pour faire face à ces difficultés, il est possible d’obtenir des crédits auprès de certaines institutions ou de bénéficier de plusieurs aides étatiques. Ces aides portent généralement le nom de prêts sans emploi et sont soumises à un certain nombre de conditions. Focus.

Les aides de la Caisse des Allocations Familiales

Les différents types de crédit sans emploi proposés par la Caisse des Allocations Familiales (CAF) aux chômeurs pour les aider à surmonter leurs difficultés financières sont légion. Parmi ces aides, il est notamment possible de faire référence aux prêts d’honneur ou encore aux prêts d’urgence.

Pour bénéficier de ces prêts, le chômeur doit toutefois se plier à un certain nombre de conditions. Il doit à titre d’exemple avoir des enfants à charge et être un allocataire s’il souhaite obtenir un prêt d’urgence.

Notez par ailleurs que les prêts d’honneur peuvent servir à financer l’achat d’une voiture ou d’un équipement mobilier. Ils sont aussi dédiés à l’acquisition des appareils électroménagers et peuvent même être accordés aux chômeurs qui souhaitent réaliser des travaux de réparation dans leur demeure.

Les aides de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) octroie notamment des microcrédits aux personnes sans emploi qui souhaitent faire des acquisitions ou financer un projet. Cependant, elles doivent suffisamment motiver leurs projets et les dédier à une reprise d’activité avant de les obtenir.

En somme, retenez que l’ADIE peut vous octroyer deux différentes sortes de crédits : le prêt mobilité et le microcrédit pour la création d’entreprise.

Le prêt mobilité sert généralement à financer les permis de conduire, les achats de voiture et leur réparation. Il peut donc prendre la forme d’un crédit automobile et son montant ne dépasse généralement pas les 5.000 euros.

Quant aux microcrédits pour la création d’entreprise, ils sont destinés aux entrepreneurs qui disposent d’un faible revenu. Leur montant maximum est de 10.000 euros et l’entrepreneur doit nécessairement présenter un garant avant de les obtenir. Ce dernier doit cependant disposer d’une garantie capable de couvrir la moitié du crédit sollicité.

Les prêts entre particuliers

Il s’agit d’un excellent moyen pour obtenir des crédits lorsque les banques ne sont pas disposées à accorder des prêts sans emploi. Ils sont habituellement octroyés dans un cadre amical ou familial.

Par ailleurs, il est aussi possible de se tourner vers des structures spécialisées pour obtenir un prêt sans emploi. Ces structures sont des plateformes en ligne chargées de mettre en relation des investisseurs avec des chômeurs ayant besoin d’un financement.

Pour éviter cependant des problèmes, il est conseillé d’établir un contrat et de bien définir les modalités du crédit avant de recevoir le prêt sollicité. De plus, pour ne pas être victime d’arnaque, évitez de faire confiance aux petites annonces ou aux propositions de prêts affichées sur certains forums de discussion.

En clair, pour plus de sécurité et d’assurance, privilégiez l’obtention de prêts sur les sites certifiés ou disposant d’un agrément. Plus encore, n’hésitez pas à souscrire à une garantie (assurance emprunteur) pour être en mesure de faire face aux imprévus qui pourraient survenir.