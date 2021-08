Le charme naturel et architectural de la Provence fait partie des endroits indiqués pour la célébration d’un mariage. Elle séduit par la douceur de son climat, son environnement ensoleillé et ses paysages photogéniques vous assurant des photos de mariage exceptionnelles. De nombreux couples ont d’ailleurs choisi de sceller leur destin dans cette région. Découvrez comment organiser votre propre mariage en Provence.

De spots d’exception pour un shooting de mariage

Les photographies de mariage sont un incontournable pour un mariage mémorable. Voilà pourquoi nous vous conseillons de trouver dès maintenant le numéro d’un photographe de mariage en Provence pour vous accompagner dans votre projet. Expert dans son domaine, il est le mieux placé pour vous indiquer les meilleurs spots photo de la région en tenant compte de votre thème, de votre personnalité et de celui de votre futur conjoint.

La Provence regorge en effet de nombreux lieux idylliques où vous pourrez réaliser votre shooting de mariage. Sur le plateau de Valensole, les champs de lavande sont parfaits pour faire des photos de mariage dans un cadre calme, intime et romantique. Pensez également à faire quelques clichés dans les magnifiques ruelles de Gordes si vous avez à cœur de réaliser des photographies uniques.

Si vous avez choisi de faire votre séance photo de mariage à Avignon, n’oubliez pas de vous faire photographier sur son célèbre pont, le Pont Saint-Bénézet. Classé patrimoine mondial, il accueille des théâtres et des spectacles d’exception tous les mois de juillet. C’est l’occasion rêvée pour réaliser des photos de mariage hors du commun si vous appréciez les festivités et la foule.

Des lieux de réception pour la cérémonie de mariage

En optant pour la Provence, vous accédez à un catalogue de choix en termes de lieux de réception. Pour les passionnés de contes de fées, nous vous conseillons particulièrement le Château de Sannes. Ce domaine luxueux dispose de sublimes jardins s’étendant sur près de 70 hectares qui se démarquent par son architecture riche et magique. Il est tout simplement parfait pour organiser un mariage somptueux et en mettre plein la vue à vos invités.

Destination phare des futurs mariés, Lourmarin se présente également comme étant le site idéal pour célébrer votre mariage. Ses magnifiques boutiques, ses restaurants joliment agencés et ses ruelles pittoresques donnent à ce village un charme authentique. Pour la réception, le château de Lourmarin vous invite dans un univers historique. Notons qu’il s’agit du premier château de Renaissance de la région.

Envie d’une cérémonie authentique ? Dites « oui » les pieds dans le sable et les yeux rivés sur la mer en optant pour un mariage à Saint-Jean–Cap-Ferrat sur la plage de Passable. En compagnie de vos convives, vous pourrez vous restaurer et festoyer dans son restaurant situé à seulement quelques mètres. Vous y dégusterez les meilleures spécialités culinaires marines de la Provence.

Une ambiance inspirante pour toute décoration de mariage

Grâce à la végétation chatoyante et le magnifique ciel bleu de la Provence, vous ne risquez pas de manquer d’inspiration pour trouver le thème de votre mariage. Vous avez toujours voulu une cérémonie authentique et esthétique ? Optez pour le thème provençal. Très tendance, il promet une ambiance conviviale et chaleureuse. Du bouquet de la mariée à l’église, jusqu’à la salle de réception, optez pour les compositions florales.

Nous vous invitons à privilégier les couleurs provençales, notamment le vert olive, le mauve, le gris clair ou encore le lilas. Concernant le bouquet de la mariée, pensez à le composer de fleurs locales. De même, vous pouvez décorer l’église ou la salle de cérémonie avec des marguerites, de la lavande, des tournesols ou des gypsophiles. Elles sublimeront votre table et apporteront une senteur agréable dans la pièce.

La Provence offre un univers de créativité. Vous pouvez y organiser un mariage inspiré d’un film, d’un festival, d’une ville, d’un pays, d’une histoire, etc. Si vous êtes passionné de la renaissance, organisez votre mariage au château de Lourmarin. Décorez votre lieu de réception avec des accessoires y afférents. Pour rendre votre cérémonie plus originale, demandez à vos invités de s’habiller avec des tenues de l’époque.

Quelques astuces pour trouver votre thème de mariage

Pour organiser un mariage mémorable en Provence, vous devez préalablement définir votre thème de mariage. Si vous n’avez pas d’idées, vous pouvez simplement mettre une couleur à l’honneur. Actuellement, la nature est au cœur de la tendance. Le mauve, le jaune citron ou le vert olive seront les couleurs parfaites pour un thème au goût du jour.

Outre la couleur, vous pouvez également articuler votre thème de mariage autour d’un élément décoratif, notamment un symbole, des voitures, des fleurs, etc. L’objectif est de créer une ambiance à l’image de votre couple et de votre amour. Il peut être une excellente idée de choisir votre thème en fonction de votre passion. Que vous aimiez le voyage, les livres ou le sport, profitez de votre cérémonie de mariage pour partager votre centre d’intérêt avec vos convives.