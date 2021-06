Le sommeil occupe une place très importante dans nos vies. Le sommeil nous permet de nous reposer, aussi bien physiquement que psychologiquement, nous aide à faire face au stress, facilite l’apprentissage et offre à notre système immunitaire la chance de fonctionner à plein régime. Malgré tout, bien dormir n’est pas donné à tout le monde. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, il convient de respecter quelques règles ! Tout d’abord, il est indispensable de dormir sur un matelas confortable, ni trop ferme ni trop moelleux, qui présente des dimensions adéquates. Un matelas 140×190 par exemple, un matelas 140×200 ou un matelas 180×200. Cela dit, l’emplacement du lit a aussi son importance…

Pourquoi bien orienter son lit dans sa chambre ?

Le sommeil est impacté par toutes sortes de facteurs dont l’agencement de la chambre. Si cette dernière est correctement organisée, pas trop encombrée, les chances de pouvoir s’offrir de bonnes nuits de sommeil s’avèrent plus grandes. Le Feng Shui, cette ancienne discipline en provenance de Chine affirme ainsi que la place des objets dans une maison influe directement sur les flux d’énergie et donc sur le bien-être des personnes. Et bien sûr, dans la chambre à coucher, la place du lit est très importante. Alors comment bien orienter son lit dans sa chambre ?

De quelle façon bien orienter son lit ?

Les experts en agencement de chambre à coucher préconisent que le lit ne doit pas être directement placé en face de la porte. Cependant, il est aussi important de voir la porte quand on est allongé. Si cela peut paraître évident, il est aussi intéressant de positionner le lit contre un mur et non au milieu de la pièce. Autre détail que l’on néglige souvent : le mur contre lequel vient s’appuyer la tête de lit ne doit pas être partagé avec une pièce dans laquelle se trouvent des appareils électroniques et/ou connectés ou la salle de bain. Il est aussi important de réserver un espace vide de chaque côté du lit. Tout particulièrement pour un lit d’adulte. Le but ici est de correctement équilibrer les énergies. Et s’il est tentant d’habiller la chambre avec des tables de nuit, celles-ci devront de préférence être assorties. Enfin, aucun angle pointu ne doit si possible pointer vers le lit.

Plus facile à dire qu’à faire ? Certes, toutes les configurations de chambre ne permettent pas de respecter à la règle les préceptes parfois contraignants du Feng Shui. Néanmoins, il est possible de favoriser un sommeil de qualité en orientant correctement son lit.

Quelles sont les directions vers lesquelles orienter son lit ?

Bien orienter son lit dans sa chambre permet de mettre toutes les chances de son côté et de créer une atmosphère favorable à des nuits sereines et reposantes. Encore une fois, le Feng Shui recommande d’orienter le lit vers l’ouest, l’est, le sud-est ou le sud-ouest. Les autres directions sont si possible à proscrire. Il ne vous reste plus qu’à vous munir d’une boussole !

Orienter son lit à l’ouest

C’est l’idéal ! Le fait de dormir avec la tête à l’ouest favorise le contentement. Mais, car il y a un mais, l’ouest peut aussi apporter paresse et absence de motivation. Les experts recommandent alors d’opter pour cette direction quand on a une carrière déjà bien établie, pour ne profiter que des avantages.

Orienter son lit à l’est

Dormir la tête à l’est favorise des réveils sereins. On estime qu’il s’agit de la meilleure orientation pour les personnes plutôt jeunes. L’est encourage l’ambition, l’esprit d’initiative et le désir de progression et d’évolution.

Orienter son lit au sud-est

Cette orientation est parfaite pour les personnes qui peuvent éprouver des difficultés à communiquer. Le sud-est peut aussi booster la créativité et encourager une existence active.

Orienter son lit au sud-ouest

Une bonne orientation pour les personnes stressées. Dormir la tête vers le sud-ouest peut alors encourager un sentiment de quiétude et rassurer.

Les orientations à éviter pour bien dormir

Il existe donc des orientations moins favorables à un bon sommeil. Le nord par exemple, peut accentuer divers troubles du sommeil comme l’insomnie. Malgré tout, le nord reste recommandé aux personnages âgées pour leur procurer un sentiment de calme pendant la nuit.

Le nord-est exacerbe les émotions et contribue à instaurer un climat propice aux cauchemars. Le sud quant à lui, très puissant, favorise les accès de colère et nuit à la vie de couple.

S’il n’est pas toujours possible d’orienter son lit de la façon la plus optimale, en raison d’une porte-fenêtre mal placée par exemple ou tout simplement car la chambre est trop petite, il est envisageable d’essayer de suivre le maximum les enseignements du Feng Shui. Et si vous doutez de l’efficacité de telles mesures, rien ne vous empêche de tout de même essayer…