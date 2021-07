Si vous devez utiliser un groupe électrogène de manière ponctuelle, il convient de procéder à la location. Cette solution peut vous permettre de pouvoir utiliser le dispositif tout en évitant de devoir l’entretenir et surtout l’acheter à un prix pouvant être vraiment élevé. Il est cependant assez difficile de choisir le groupe électrogène que vous devez louer et surtout de connaître les pièges à éviter.

Les lignes qui suivent vous permettent de disposer de quelques conseils utiles pour réussir la location d’un groupe électrogène.

Savoir quel groupe vous devez louer

Le groupe électrogène se présente sous plusieurs modèles et types sur le marché. Cela dit, vous devez savoir exactement quel est l’usage que vous devez en faire avant de choisir l’équipement et surtout quelle puissance vous avez besoin. Le premier point que vous devez considérer est donc la qualité du courant que peut offrir le dispositif. Vous avez le choix entre le courant monophasé 200 V ou triphasé 380 à 400 V. La puissance de l’équipement que vous devez louer doit être adaptée à la consommation des appareils que vous devez utiliser. Cette dernière est multipliée par 1,2 au minimum et 3,5 au maximum dans le cas où vous utilisez des appareils qui doivent fonctionner de manière synchronisée.

Les coûts d’une location de groupe électrogène peuvent varier entre 70 et 150 euros la journée. Ces derniers peuvent changer selon la puissance et l’usage. Pour le bricolage, il est conseillé de vous tourner vers un groupe monophasé de 2 kW, 5 kW ou 10 kW. Pour ce type de location, vous devez débourser entre 70 et 120 euros.

Si vous devez vous occuper de gros travaux, il convient de privilégier les appareils triphasés de 5 à 12 kVA. Pour ces derniers, les coûts de la location peuvent aller de 70 à 50 euros par jour. Pour finir un chantier ou pour une rénovation de maison par exemple, vous devez choisir un groupe électrogène de 12 à 250 kVA. Le coût de la location de ce dernier peut aller de 150 à 700 euros la journée. Le budget que vous détenez pour la location doit également être pris en compte avant de faire votre choix.

Quel professionnel de la location de groupe électrogène choisir ?

Lorsque vous devez louer un groupe électrogène, il est important de savoir qu’il existe des professionnels qui proposent des tarifs vraiment bas. Cela dit, vous pouvez profiter d’une réduction considérable et donc faire des économies dans le coût de la location. Il est cependant important de considérer les conditions que ces derniers mettent en place pour ce genre de location.

Sachez que les travaux peuvent être règlementés sur le bruit que vous devez faire avec les appareils comme le groupe. Les horaires durant le week-end sont contraignent en comparaison à celles en semaine. Ces dernières peuvent varier d’une ville à une autre et d’une commune à une autre. En général, vous pouvez utiliser le groupe seulement entre 10h et midi en fin de semaine. Pour éviter de devoir payer dans la location et surtout perdre du temps, vous devez débourser beaucoup d’argent dans un matériel qui est silencieux.

Il est aussi important de bien vérifier les prises électriques que vous devez utiliser. Ces dernières ne correspondent pas toujours avec celles qui sont installées sur le dispositif.