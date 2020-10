Placer son site web au top des résultats de recherche de Google demande du temps et du travail. Hormis les exigences de ce moteur de recherche, la concurrence vous pousse également à faire beaucoup plus d’efforts pour obtenir la première position dans les résultats Google. Voici quelques conseils qui vous aideront à progresser sur ce moteur de recherche.

Comprendre les principaux algorithmes de Google

Le positionnement de votre site dans les résultats de recherche dépend des algorithmes de Google. Il s’agit d’un ensemble de calculs analytiques permettant de déterminer le Page Rank. Bien que Google ne dévoile pas les détails de calcul du Page Rank, le webmaster peut l’optimiser afin d’obtenir un bon positionnement sur google. Caffeine, Panda, Top Heavy, Penguin, Payday,… nombreux sont les algorithmes de Google qui interviennent pour améliorer la qualité des résultats de recherche de Google. Depuis toujours, Google améliore constamment le référencement SEO des sites web pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une meilleure expérience. Une compréhension de ses principaux algorithmes permet de mieux choisir les actions à effectuer pour référencer le site. Les éléments que les algorithmes de Google prennent en compte lors du calcul du Page Rank sont le comportement de l’utilisateur, la présence et la popularité du site sur les réseaux sociaux, le netlinking, les côtés techniques de la page et la qualité des contenus du site.

Choisir des mots-clés générateurs de trafic et ayant un faible niveau de concurrence

Trouver les mots-clés pour les articles n’est pas toujours chose facile, surtout qu’ils font partie des piliers du référencement d’un site web. Pour choisir les bons mots-clés, vous pouvez vous baser sur trois critères à savoir leur pertinence, le volume de recherche et la concurrence. Les mots-clés doivent permettre de générer un trafic de qualité. Le volume de recherche, c’est-à-dire le nombre de recherches avec ces mots-clés, permet de juger de leur pertinence. Un générateur de mots-clés comme Google Adwords peut vous aider pour ce faire. Ensuite, faites une analyse de la concurrence ayant déjà réussi à se positionner sur ces mots-clés. Il faut quand même s’attendre à ce que la concurrence soit importante sur certains mots-clés. Dans ce cas, le mieux c’est d’orienter votre stratégie vers la longue traîne. C’est une technique qui consiste à se positionner sur des expressions comprenant plusieurs mots-clés spécifiques à une information, un produit ou un service que le site web propose. Prévoyez trois ou quatre mots-clés avec peu de trafic au minimum. La longue traîne vous permet de toucher une cible qui s’intéresse réellement à vos produits ou service. De plus, la concurrence est plus faible, ce qui vous permettra de gagner en visibilité dans les moteurs de recherche.

Mettre en place un suivi de positionnement récurrent

Le suivi de positionnement permet de suivre la progression de vos positions Google sur les requêtes principales. Il consiste à suivre dans le temps les positions Google des mots-clés que votre site web vise. Vos positions sur ces mots-clés ciblés vous aideront à mieux orienter votre stratégie en choisissant les meilleurs axes d’optimisations. Un suivi de positionnement récurrent vous aide également à identifier les pages ayant été déclassées des résultats de recherche et la raison de cette perte de ranking. Suivre votre position SEO est plus simple avec un outil spécifique et vous en trouverez un sur Boosterlink.fr. Vous pouvez l’utiliser gratuitement, de quoi économiser un peu puisque vous n’êtes pas obligé d’utiliser un outil payant de monitoring pour mettre en place un suivi de positionnement efficace.

Automatiser l’acquisition de backlinks de qualité

Le référencement naturel d’un site web implique toujours l’acquisition de backlinks. Également appelés liens entrants, les backlinks sont des liens hypertexte pointant vers un autre site web. Les robots de Google s’en servent pour explorer le web. Ils permettent aux algorithmes de Google d’évaluer la popularité d’un site web. D’un autre côté, les backlinks permettent aux internautes de naviguer d’un site à un autre avec plus de simplicité. Il faut uniquement viser des backlinks de qualité et vous devez respecter quelques règles pour ce faire : vérifier l’autorité et la qualité du site qui va produire le backlink, le lien doit pointer vers un autre site dont la thématique est en rapport avec celle de votre site, bien positionner le lien etc.