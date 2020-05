Vous êtes en train de rater la préparation de votre mayonnaise fait-maison ? Soit par manque d’expérience ou juste par inattention ? Inutile de la ranger à la poubelle, découvrez nos astuces simples et pratiques pour rattraper la préparation de mayonnaise et en savourez fièrement.

Conserver la mayonnaise dans le frigo

La température est parfois un facteur qui influence la préparation de la mayonnaise. La chaleur d’une pièce est un exemple qui ne favoriserait pas le résultat escompté. Pour y remédier, insérez votre mayonnaise dans la chambre froide de votre réfrigérateur. Battez-la à nouveau et vous remarquerez la différence.

Pour rattraper une mayonnaise ratée : l’eau froide

L’eau froide est l’élément qui peut vous sortir d’affaire. En effet, c’est une technique qui consiste à verser une cuillère d’eau dans un bol vide. Ensuite, ajoutez une grosse cuillerée de la mayonnaise ratée dans le nouveau bocal et fouettez le mélange. A l’aide d’un fouet, continuez jusqu’à obtenir une pâte épaisse. Ajoutez cuillerée par cuillerée la mayonnaise. L’ajout d’un peu d’huile vous aidera à donner une onctuosité à votre préparation.

Une cuillère de lait pour récupérer sa mayonnaise ratée

C’est le même processus de récupération que celle de l’eau. Lorsque votre mayonnaise est trop liquide, suivez les étapes de la technique précédente. Le sel et le poivre pourront assaisonner au besoin votre préparation. Des épices (curry ou paprika) ou des herbes aromatiques (échalote ou ail haché) peuvent parfumer votre recette. Mais attention à ne pas trop en faire au risque de tout perdre. L’idéal est de faire simple.

Rattraper une mayonnaise ratée avec un jaune d’œuf

Cette technique est identique à celle de l’eau froide, c’est-à-dire qu’il faut mettre un jaune d’œuf dans un bol et de le fouetter. Pour que la mayonnaise monte, fouettez rigoureusement, après avoir ajouté petit à petit la mayonnaise ratée. Enfin, votre sauce est prête pour tout usage.

De la fécule de pomme de terre pour rattraper une mayonnaise ratée

Votre mélange sera épais grâce à l’amidon contenu dans la pomme. Comment faire ? C’est simple ! Mélangez une cuillerée de fécule de pomme de terre et de l’eau à votre mayonnaise ratée. Battez-le tout énergiquement et le tour de magie est réussi.

Sans aucun ajout, rattraper votre mayonnaise ratée

La préparation de votre mayonnaise tourne mal et vous n’avez pas un autre ingrédient sous la main pour la récupérer. Ne vous alarmez pas ! Mettez la solution aqueuse composée du jaune d’œuf et du vinaigre dans un bol et la solution huileuse dans un autre bol. Puisque l’huile est l’élément de la sauce la plus légère, elle remonte à la surface. Ainsi, la séparation se fait sans difficulté. En effet, versez à nouveau un tout petit peu d’huile dans votre mélange aqueux. Enfin, après épaississement de la patte, versez peu à peu l’huile restante jusqu’à ce que la mayonnaise soit parfaite.

Retenez que les recettes de grand-mère vous permettent de sauver la préparation de votre mayonnaise ratée.