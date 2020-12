5 / 5 ( 2 votes )

Beaucoup rêvent d’une indépendance financière, mais très peu de personnes osent sauter le pas. Pourtant, créer son entreprise est souvent la solution pour s’en sortir financièrement : travailler toujours plus pour gagner juste de quoi vivre ne suffira pas. Vous pouvez toujours commencer par une activité en ligne simple, qui vous permettra de générer des revenus automatiques sur le long terme. Pour s’en sortir financièrement, il ne suffit pas de gagner de l’argent, il faut également le gérer intelligemment et faire des économies.

En plus des conseils ci-dessous pour réussir à s’en sortir financièrement, je vous recommande la lecture du blog joptimisemonbusiness.com qui propose énormement d’astuces pour générer des revenus en ligne, depuis chez soi.

Savoir planifier son budget

Savoir gérer un budget est le maître-mot de la réussite. En effet, nous nous contentons souvent de dépenser l’argent que nous avons gagné assez durement, et il faut avouer que nous nous laissons influencer par les publicités qui incitent à la consommation, encore et encore. Donc, pour pouvoir s’en sortir financièrement, il faut d’abord résister aux offres promotionnelles qui entraînent les achats compulsifs. Autrement dit, il faudra dire adieu aux mauvaises habitudes, même pour les “bonnes affaires”.

Apprendre à gérer un budget requiert beaucoup de rigueur. Commencez par faire vos comptes. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un papier, d’un stylo et d’une calculatrice, ou d’un fichier Excel. Notez-y votre salaire et les entrées d’argent pour un mois. Déduisez les charges fixes telles que le loyer, l’eau et l’électricité, le gaz ainsi que les abonnements divers. Il ne faut pas omettre les frais de transport, les dépenses en nourriture ainsi que les éventuelles dettes. Et bien sûr, vous devrez mettre de l’argent de côté pour financer les imprévus (accidents, problèmes de santé, fêtes…). Votre objectif : ne pas dépenser plus que ce que l’on gagne. L’idéal serait de pouvoir réaliser des économies tous les mois.

Faire des économies

Une fois le budget maîtrisé, l’étape suivante consistera à réaliser des économies. En d’autres termes, il faudra constituer une épargne : cet argent servira pour financer vos projets. Même si la somme qui est mise tous les mois n’est pas conséquente, ne vous découragez pas ! Comme le dit l’adage : « Les gouttes d’eau font les grandes rivières ».

Avec le temps, le fait de laisser de l’argent de côté deviendra une habitude. Du coup, vous ne ressentirez plus ni les frustrations, ni les privations et encore moins les sacrifices. Gardez le rythme et persévérez, car cette habitude vous sera bénéfique tout au long de votre vie. Lorsque vous aurez épargné assez d’argent, songez à vos projets. Vous pouvez notamment vous lancer dans l’immobilier locatif ou dans le business en ligne. Votre but sera de faire fructifier votre argent en l’investissant dans des activités sûres et rentables.

Pour s’en sortir financièrement, il n’y a aucun miracle : il faudra adopter les bonnes habitudes et se donner les moyens de réussir.

Lancer un business en ligne

Qu’on se le dise, même les plus grands entrepreneurs ont commencé par de petits projets. Ceux qui réussissent dans les affaires vous diront qu’il faut avoir de l’ambition et travailler avec passion. Beaucoup d’entre eux ont démarré leur entreprise en partant de zéro : Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Jack Ma, Richard Branson et bien d’autres. Même avec un minimum de capital, il est tout à fait possible de monter un business fructueux en ligne. Pour vous le prouver, sachez qu’en 2017, les ventes en ligne ont généré un chiffre d’affaires de plus de 2 300 milliards de dollars. Par rapport à l’année précédente, la hausse enregistrée est de 24,8% !

Prenez exemple sur Jeff Bezos qui a monté Amazon : la référence en termes de plateforme de e-commerce. Vous pouvez déjà monter votre projet, vous former aux logiciels : vous disposerez ainsi des outils nécessaires pour lancer votre boutique en ligne et y proposer vos offres (produits ou services).

Pour s’en sortir financièrement, privilégiez les idées de business originales, car la concurrence ne vous fera pas de cadeau. Définissez le marché sur lequel vous comptez vous imposer, optez pour une stratégie marketing efficace et analysez les besoins de vos clients potentiels. Il va de soi que pour réussir dans le e-commerce, il faudra répondre aux besoins de votre public cible.

Le dropshipping

Le dropshipping est un concept innovant qui a le vent en poupe. Le système est basé sur un partenariat entre le revendeur et son/ses fournisseurs. Le principe est assez simple : vous créez votre boutique en ligne et vous y proposez des produits. Lorsqu’un client passe commande via votre plateforme, votre fournisseur en sera systématiquement informé. Il se chargera de l’expédition de la marchandise directement vers le client. En d’autres termes, votre site fait office de relais entre le fournisseur et le client final.

Ce système offre de nombreux avantages aux revendeurs, car ceux-ci n’auront pas besoin de constituer des stocks de produits. Ils ne se préoccupent pas des tâches logistiques et touchent des commissions pour chaque commande passée via leur site. Mais pour bénéficier des retombées positives de ce concept, il est essentiel de travailler avec des fournisseurs de confiance. En cas de doute, vous pouvez toujours vous référer aux plateformes automatisées spécialisées dans le dropshipping.

Vendre des formations en ligne

Pour pouvoir s’en sortir financièrement, les possibilités sont infinies. Par exemple, vous pouvez créer et vendre des formations en ligne. Profitez-en pour parler de votre passion ou pour prodiguer des conseils de développement personnel, ce ne sont pas les sujets à exploiter qui manquent. Saviez-vous que les formations en ligne génèrent des revenus automatiques ? Donc, même en dormant, le formateur amasse de l’argent !

Vendre des formations en ligne est une activité assez simple. Pour réussir, vous devez trouver LE sujet qui fera le buzz. Concentrez-vous sur les activités qui vous passionnent et qui intéressent votre public cible. L’étape suivante consistera à créer le plan sur lequel sera basée votre formation en ligne. Pensez à structurer les contenus que vous allez proposer et trouvez un titre accrocheur comme « Préparer son mariage en une semaine » ou encore « Perdre 25kg en moins de 30 jours ». Pour attirer, vous pouvez proposer des formations vidéo gratuites et y intégrer quelques anecdotes pratiques. Le but est d’inciter à l’achat de la formation complète !

Comme pour n’importe quelle activité, la vente de formation en ligne doit faire l’objet d’une stratégie marketing infaillible, votre objectif étant de faire connaître votre formation. À ce stade, vous pouvez recourir à l’emailing, au webinaire ou à l’affiliation. Vos affiliés trouveront des clients pour vous, moyennant des commissions sur les ventes. Et pour gagner rapidement en notoriété, faites appel à des influenceurs réputés !

Le coaching en ligne

Le coaching sur le web est une activité très lucrative, de plus, vous aurez la possibilité de nouer des partenariats commerciaux très facilement. Sachez aussi que vous serez amené à gérer plusieurs engagements à la fois. Forcément, un coach en ligne à succès est très sollicité.

Mais avant de vous lancer dans le coaching en ligne, assurez-vous de maîtriser les outils du web. Vous serez amené à travailler le design de votre site et le promouvoir grâce aux référencements. Il est clair que le lancement de ce genre d’activité peut prendre du temps et nécessitera beaucoup de travail. Comme quoi, pour s’en sortir financièrement, il faudra retrousser ses manches. Ajoutez-y une bonne dose de stratégie marketing et de maîtrise des techniques de vente en ligne !

Ayez à l’esprit que vous ne serez pas le premier coach en ligne à vouloir percer sur le web. Donc, informez-vous sur les techniques éprouvées qui vous permettront de devancer vos concurrents : créez un blog fort, choisissez des thèmes pertinents qui répondent aux problématiques des visiteurs et ciblez une niche.

Pour devenir coach de vie en ligne, il faut également travailler la personnalité, les attitudes et mettre en avant votre capacité à convaincre les plus réticents. Le coaching en ligne nécessite surtout une grande confiance en soi, ce qui est normal, car votre tâche sera de motiver votre audience. Et pour accroître votre notoriété, pensez à organiser des événements durant lesquels vous serez face à face avec votre public.

Devenir influenceur

À l’ère du numérique, de nombreux métiers se sont créés : rédacteur web, community manager, influenceur… Mine de rien, ces activités qui paraissent anodines rapportent et ce ne seront pas Cyprien ou Tibo InShape qui nous contrediront. Ces personnalités du web sont tout simplement des influenceurs et vivent confortablement grâce à cette activité.

Mais pour devenir influenceur, il faut bien évidemment disposer d’une grande communauté d’internautes. Pour s’en sortir financièrement grâce à ce métier, vous devrez affecter les comportements d’achat, être constamment présent sur les réseaux sociaux. Lorsque vous aurez acquis une certaine notoriété, les marques n’hésiteront pas à vous payer pour promouvoir leurs produits : les grandes enseignes misent désormais sur le marketing digital pour toucher une très large audience et un grand nombre de clients potentiels.

Les influenceurs à succès touchent une rémunération assez confortable de la part des marques qui sollicitent leurs services. Bien évidemment, ils doivent porter, utiliser et parler des produits. Mais grâce au web, les influenceurs sont un véritable atout pour les fabricants. Ces derniers en tirent de nombreux avantages, car les coûts engagés pour les services d’un influenceur sont généralement moindres par rapport aux dépenses requises pour une campagne publicitaire classique.

Voir aussi : https://josselinleydier.com/seo/