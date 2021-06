5 / 5 ( 1 vote )

Malgré la forte digitalisation de la communication, les cartes de visite n’ont jamais perdu leur place au sein des entreprises. Elles restent aujourd’hui encore des outils de prospection incontournables. Cependant, pour marquer l’esprit de tous ceux à qui vous donnez la carte de visite professionnelle, il est important que celle-ci soit unique et originale. Découvrez à travers cet article les meilleures astuces pour créer une carte de visite.

Bien choisir le format

Pour la réalisation de votre carte de visite professionnelle, vous devez commencer par définir le format. L’horizontal représente la meilleure alternative dans la mesure où elle vous permet d’organiser vos informations à votre guise. Aussi bien la partie gauche que la droite peut être exploitée indépendamment. Cependant, en optant pour le format vertical, vous n’aurez pas cette liberté. La seule option ici, c’est de mettre les informations les unes après les autres. Pour ce qui est des dimensions, vous pouvez tout simplement opter pour le format standard. Avec 8,5 cm de long sur 5,4 cm de large, votre carte de visite professionnelle sera assez pratique. Par ailleurs, il est possible d’opter pour une carte de visite de forme carrée avec 70 x70.

Définir le type de papier

Pour avoir une carte de visite professionnelle haut de gamme, vous devez bien choisir le papier. Lorsque vous souhaitez avoir une carte agréable au touché avec une meilleure prise en main, optez pour un papier couché brillant ou mat. Pour ce qui est de l’épaisseur de ce support, il faut au minimum 300 grammes. Par contre, lorsque vous êtes médecin, avocat ou notaire, réalisez votre carte de visite professionnelle avec un papier texturé. Par ailleurs, de manière générale, lors du choix du papier, vous devez :

éviter un papier fin et bas de gamme ;

éviter le papier bristol qui peut glisser lorsque vous écrivez ;

éviter d’imprimer ou de découper le papier vous-même.

N’inscrire que les informations utiles

Après avoir choisi le format et le papier, vous devez penser aux informations que vous souhaitez inscrire sur votre carte. Il est recommandé de n’inscrire que les informations essentielles et utiles. De plus, ayez en tête que vous ne devez pas surcharger la carte avec les informations. En général, il faut y indiquer :

le nom de votre entreprise, mais aussi votre nom et prénom ;

votre fonction au sein de l’entreprise ;

vos coordonnées personnelles et celles de l’entreprise.

Par ailleurs, évitez d’ajouter votre photo à la carte. Aussi, sachez qu’il ne s’agit pas d’un support publicitaire. Pour ce faire, allez à l’essentiel, ce n’est pas nécessaire de vanter les mérites de votre entreprise.

Penser au design et aux finitions

Pour commencer, vous devez utiliser les couleurs du logo de votre entreprise ou celles qui renvoient à votre secteur d’activité. En outre, il faut une police suffisamment lisible et une mise en page optimale. Ensuite, vous devez penser aux petits détails qui feront toute la différence. Pour un rendu plus beau, n’hésitez pas à opter pour une belle finition comme le vernis sélectif et le pelliculage mat ou brillant. Cependant, n’hésitez pas à faire recours à un professionnel expérimenté pour un résultat à la hauteur de vos attentes.