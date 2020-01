Aujourd’hui, loin d’être simple et vite fait comme auparavant, le maquillage est devenu tout un art. De plus en plus de produits de maquillage voient le jour et les éléments à agencer pour se faire belle ne font qu’augmenter. Se faire aider ne serait pas de refus surtout lorsqu’on se prépare des sorties particulières ou de grands évènements. Alors, si vous faites partie de celles qui ont envie de se débrouiller toutes sans devoir constamment demande de l’aide, voici quelques astuces pour réussir votre maquillage.

Masquer efficacement les cernes

L’anticerne s’utilise en fonction de la nature de votre peau (orientale ou occidentale). Lorsque vous avez une peau orientale qui habituellement sont marron, disparaissent avec un ton pêche. Quant aux peaux orientales, souvent de couleur bleue, le rose homard peut faire l’affaire. Il est important d’utiliser les teintes avant l’anticerne. Et ce dernier doit être d’un ton un peu plus clair que la carnation de peau.

Réaliser des smokeys eyes

Pour rendre les yeux plus étincelants ou avoir les yeux de biche, vous avez deux possibilités : la méthode la plus facile permet d’aller du ras de cils en remontant aux sourcils. Pour ce faire, prenez un crayon épais, tracez un trait au ras de cils. Ensuite, utilisez un pinceau pour estomper en remontant. La deuxième astuce fait appel à la même technique, mais cette fois-ci en partant de l’extérieur vers l’intérieur. Mais attention, car cette méthode ne convient pas aux personnes avec de petits yeux.

Améliorer l’éclat du teint

Il est souvent difficile de corriger le teint avec du maquillage, mais l’astuce est d’utiliser un fond de teint plus foncé que votre teint naturel. Optez pour des tons roses et évitez d’utiliser de corail lorsque vous avez des peaux pales.

Travailler au mieux son visage

S’agissant de la couleur du visage, il existe trois types de carnation soit la zone du cou, celle du front et celle des pommettes. Et il est important de bien couvrir ces zones de sorte qu’elles soient conformes durant le maquillage. Les couvrances doivent être différentes si vous voulez réussir votre coup. Utilisez un fond de teint neutre ainsi que trois différents types de blush.

De lèvres plus prononcées et sensuelles

Lorsque vous voulez un effet assez chic, vous devez utiliser une couche de crayon à lèvres en prenant de bien tracer entièrement votre bouche. Ensuite, utilisez le doigt ou le pinceau pour appliquer votre rouge à lèvres.

Réussir son make-up

En conclusion, faire du make-up c’est tout un art comme faire réaliser des recettes de cuisine très délicates. Chaque accessoire à son rôle à jouer et pour un résultat optimal, il est impossible de dissocier un élément d’un autre. Pour un make-up de haut standing, il est recommandé de faire un mélange de trois couleurs comme un ton foncé, un ton clair et un ton moyen sur les paupières. L’astuce est de réaliser le blending c’est-à-dire, faire le mélange des pigments en écrasant les fards juste d’un tour léger de pinceau.