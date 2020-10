5 / 5 ( 1 vote )

Le domaine de l’art englobe des codes uniques que vous devez comprendre et maîtriser, surtout si vous songez à acheter une œuvre d’art et que vous êtes novice. Ceci étant dit, même s’il y a des règles à respecter et des paramètres à considérer, vous pouvez très bien suivre votre instinct, tout simplement. Comment savoir quelle œuvre d’art acheter ? Voici un petit guide pour vous accompagner dans votre quête.

Se poser les bonnes questions avant d’acquérir une œuvre d’art

Vous envisagez d’acheter une œuvre d’art ? Avant de concrétiser votre projet, posez-vous les questions suivantes :

Qu’est-ce que vous recherchez exactement ?

Avez-vous une préférence particulière pour les sculptures ?

Pencheriez-vous plutôt pour les peintures ?

Quels sont les artistes que vous connaissez déjà ?

Quels sont les artistes que vous souhaitez connaître ?

La liste de questions n’est aucunement exhaustive.

Contrairement à ce que l’on pense, il est tout à fait possible d’acquérir de belles œuvres d’art sans pour autant dépenser des sommes faramineuses. Vous pouvez par exemple éviter d’acheter vos tableaux pendant les foires ainsi que les ventes aux enchères, sauf si vous recherchez des œuvres uniques et de très grande valeur.

Avant de vous lancer, pensez aussi à déterminer s’il s’agit d’un achat ponctuel, qui trônera dans votre salon ou non. Le fait est que certains amateurs souhaitent créer une collection et transformer leur intérieur en un musée.

Dans le premier cas, vous pourriez fermer les yeux une fois pour une œuvre unique, que vous achèterez une fois dans votre vie. Si vous voulez à tout prix avoir votre propre collection d’œuvres d’art, établissez tout de même quelques limites. Prenez également le soin de bien sélectionner vos futures acquisitions.

Si vous envisagez sérieusement de procéder à un achat d’œuvre d’art, vous avez la possibilité de vous rendre sur une plateforme en ligne mettant en lien les particuliers, les professionnels et les artistes. Sur ce type de plateforme, vous trouverez notamment des œuvres d’Art Moderne et Contemporain qui sont accessibles à tous. Le but de ce type de site est de fédérer une véritable communauté autour d’une même passion qu’est l’art. Vous pourrez acheter votre œuvre en toute confiance, qu’il s’agisse de peinture, dessin, photographie, sculpture, grâce à l’accompagnement d’experts en la matière.

Savoir être avant-gardiste et se faire plaisir avant tout

Vous achetez une œuvre d’art pour la toute première fois ? Il existe aujourd’hui de jeunes artistes très prometteurs qui peuvent vous proposer de très belles œuvres d’art pas chères. Si vous êtes sensible à l’art contemporain, un artiste débutant saura tout aussi bien faire votre bonheur. Soyez avant-gardiste et découvrez les travaux présentés par les jeunes élèves fraîchement diplômés des écoles des beaux-arts. Il arrive souvent que l’on y déniche des œuvres uniques à des prix vraiment très abordables.

N’oubliez pas que Brancusi, Matisse et Gustave Moreau étaient autrefois de jeunes artistes avant d’être aussi connus. N’hésitez donc pas à suivre votre instinct et à dénicher LA pièce exceptionnelle qui prendra de la valeur d’ici quelques années.

Inutile de vouloir suivre à tout prix les codes d’achat. En effet, l’acquisition d’une œuvre d’art doit tout d’abord découler d’une passion et d’un amour. Plutôt que de savoir exactement ce que vous devez acheter, pensez plutôt à ce que vous aimeriez acheter. Gardez en tête que l’œuvre que vous allez acquérir trônera chez vous et vous accompagnera des années durant. Donc, autant qu’elle vous plaise.

Inutile également de vouloir obtenir exactement ce que tout le monde recherche. Laissez davantage de place à votre instinct ainsi qu’à vos goûts.

Savoir repérer ce qui est tendance, les artistes en vogue et ceux qui sauront rester reconnus

Dans le cadre d’une première acquisition, n’essayez pas de gagner du premier coup en pensant que vous achèterez une magnifique œuvre d’art au plus bas pour la revendre par la suite au plus haut. Ne considérez pas votre acquisition comme étant un investissement. Percevez-la plutôt comme le premier pas vers votre belle collection personnelle.

Puis, sachez repérer ce qui est tendance ainsi que les artistes en vogue. Intéressez-vous sincèrement à ces derniers. Prenez connaissance de leur biographie ainsi que du type de travail qu’ils réalisent, tout comme leur démarche artistique et leurs formations. C’est en vous basant sur ces informations que vous pourrez effectuer quelques spéculations de base.

En effet, si l’artiste est issu d’une bonne formation et qu’il a une approche artistique unique en son genre, il y a de fortes chances qu’il devienne une véritable star dans le monde de l’art. Certains indices ne trompent pas : lorsqu’une œuvre vous touche profondément, c’est que c’est la bonne !

Savoir quel type d’art gagnera en valeur avec le temps

Lorsque vous achetez une œuvre d’art, essayez de déterminer sa valeur d’ici 5 à 10 ans. En effet, acheter de l’art, c’est le conserver et savoir faire preuve de patience. Si vous l’achetez pour décorer votre intérieur et parce qu’elle vous plaît vraiment, votre œuvre d’art deviendra rapidement votre meilleure alliée.

Plus tard, si vous souhaitez la revendre, il faudra que vous en ayez été le propriétaire durant 12 ans pour que sa revente soit exonérée d’impôts. Ne vous précipitez pas lorsque vous achetez de l’art. Plus vous effectuerez des recherches et vous renseignerez, plus les retours sur investissement seront intéressants.

Certains vous diront que plus l’on investit d’argent dans la peinture ou dans la sculpture, plus l’on pourra profiter de bénéfices intéressants, notamment s’il s’agit de l’œuvre d’un artiste connu. Si ce n’est pas faux, ce n’est pas nécessairement vrai non plus.

En effet, le jeu peut réellement en valoir la chandelle si vous acquérez l’œuvre d’un jeune artiste en herbe. Le travail que vous aurez acquis pourra valoir le quintuple de sa valeur lorsque cet artiste en question sera à l’apogée de sa carrière.

Toutefois, ce critère ne doit pas être votre priorité. La raison est simple : l’œuvre achetée doit pouvoir survivre à l’épreuve du temps. Gardez à l’esprit qu’il faut choisir une œuvre qui vous plaira visuellement et qui vous touchera tant par sa beauté que par son authenticité. En cas de doute, n’hésitez pas à demander les conseils ou encore l’avis d’un professionnel. Il pourra même vous guider dans le choix d’une œuvre d’art, tout en tenant compte de vos goûts.