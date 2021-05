Au 1er janvier 2021, le parc hôtelier parisien comptait 1 611 établissements, pour un peu plus de 83 800 chambres. Face à la multitude de choix qui s’offre aux voyageurs, il n’est pas toujours facile de se décider. Pour bien choisir votre hôtel à Paris, voici 5 conseils à prendre en compte :

Le coût de sa chambre d’hôtel

Le prix de la nuitée est un critère déterminant pour trouver un hôtel de qualité à Paris. Pour bénéficier du meilleur prix, évitez les réservations de dernière minute. Profitez des tarifs les plus bas en réservant en basse saison, soit 3 à 4 mois au moins avant votre arrivée (cas d’un séjour estival). Si vous vous y prenez tard, tous les hôtels afficheront complet. Le petit nombre de chambres restant sera négocié à prix d’or et votre réservation vous coûtera plus cher.

Des chambres proposant un confort à votre convenance

Quel type de confort recherchez vous pour votre chambre d’hôtel ? Quelle décoration souhaitez-vous avoir ? Quels sont les équipements indispensables à votre confort ? Avez-vous besoin d’une chambre double ou d’une chambre familiale ? Voici quelques questions que vous pourrez vous poser avant de faire votre réservation. Le parc hôtelier parisien est très complet, par conséquent, vous pourrez facilement trouver une offre adaptée à vos besoins.

Une localisation de choix pour pleinement profiter de Paris

Pour réussir votre séjour à Paris, il est important que votre hôtel soit bien localisé. Si vos loisirs sont localisés dans le centre-ville, c’est en toute logique que vous rechercherez un hôtel dans les environs. Par contre, votre chambre vous coûtera plus cher qu’un établissement situé en dehors de Paris. Si vous n’avez pas peur d’affronter les transports en commun, un hôtel en périphérie de la ville vous permettra de payer moins cher.

Les services proposés par votre hôtel parisien

Afin de séduire une plus large clientèle, nombre d’hôtels à Paris proposent une large diversité de services. Si la bagagerie, le Wi-Fi gratuit, le petit-déjeuner en chambre, etc., font partie des prestations des plus courantes, d’autres établissements vont encore plus loin. Notamment en proposant des services de conciergerie, de garde pour les enfants ou encore pour les soins du corps (spa, hammam, massage, etc.). Pour réussir votre réservation, assurez-vous que votre hôtel propose les prestations que vous recherchez.

Une chambre d’hôtel avec une magnifique vue sur Paris

Si on se rend à Paris, c’est avant tout pour profiter des plus belles vues de Paris. À l’occasion de la Saint-Valentin ou pour un séjour romantique dans la capitale, un hôtel avec vue sur la tour Eiffel vous conviendra certainement. À défaut, vous pouvez choisir un hôtel avec vue sur l’Arc de Triomphe ou encore un hôtel avec vue sur la Seine.

Un hôtel à Paris avec restaurant

Paris est l’une des plus importantes destinations gastronomiques du monde. Si vous venez à Paris pour entre autres découvrir la cuisine française, vous gagnerez à vérifier que votre hôtel dispose d’un restaurant. Si c’est le cas, assurez-vous qu’il propose une carte riche et variée. Et si votre budget le permet, n’hésitez pas à séjourner dans un hôtel à Paris avec restaurant gastronomique.