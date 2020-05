5 / 5 ( 1 vote )

Vous avez du mal à prendre de la masse musculaire ? Vous souhaitez développer vos muscles ? Référence en matière de hard gainer depuis près de 20 ans, le serious mass vous apporte les calories nécessaires pour prendre efficacement du muscle. Découvrez les avantages qu’il y a à utiliser le serious mass et son mode d’emploi !

Qu’est-ce que le serious mass ?

Le serious mass est une formule hypercalorique permettant de gagner de la masse musculaire et d’améliorer son apparence physique. Produit tout-en-un, il est conçu spécialement pour les personnes qui ont des difficultés à prendre de la masse en dépit d’une alimentation riche en calories et en protéines. La plupart des bodybuilders l’utilisent pour obtenir des compléments alimentaires de qualité et en quantité importante.

Le serious mass : de quoi est-il composé ?

Élaboré par Optimum Nutrition, leader de la fabrication de supplément nutritionnel et athlétique, le serious mass est riche en créatine monohydrate et en L-Glutamine ainsi qu’en protéines, en vue de soutenir la croissance des muscles. Ce produit contient également 25 vitamines et minéraux, ainsi que des antioxydants.

Quel est le mode d’emploi du serious mass ?

Vous vous demandez comment utiliser le serious mass ?Sachez que le serious mass est facile à utiliser. Il suffit de prendre deux dosettes d’une contenance de 334 g et de les mettre dans environ 400 ml d’eau fraîche ou de lait écrémé. Il se consomme au petit-déjeuner, en collation et/ou après l’entraînement, selon vos envies.

Notons que chaque portion de 334 g apporte 1250 calories, soit 250 g de glucides et 50 g de protéines.