Rate this post

Avoir un sommeil de qualité est indispensable pour être en forme et en bonne santé. Comme vous le savez certainement, la qualité de votre sommeil dépend de vos habitudes quotidiennes, mais aussi de l’état de votre literie. En plus d’avoir un bon matelas et des oreillers ultra doux, vous devez également utiliser une couette de qualité adaptée à vos besoins. Sur le marché, vous avez le choix entre plusieurs types de couettes : la couette hiver, été et 4 saisons. Alors, comment faire le meilleur choix ? Quels sont les critères à prendre en compte pour acheter une couette ? Suivez le guide pour en savoir plus sur le sujet.

Quels critères pour bien choisir votre couette d’été ?

Sélectionner une couette n’est pas toujours une tâche aisée, car il existe un nombre impressionnant de modèles dans les boutiques physiques et sur internet. Afin de faire le meilleur choix, vous devez tenir compte de la saisonnalité pour un confort optimal.

Lorsque les températures grimpent de façon vertigineuse, certaines personnes préfèrent dormir sans couette et utilisent un simple drap pour dormir. En revanche, d’autres ne peuvent pas s’en passer, pour plusieurs raisons :

pendant la saison estivale, certaines nuits sont assez fraiches. De fait, même par un temps de canicule, il est possible que vous ayez besoin d’une couette pour vous garder au chaud,

si vous êtes une personne frileuse, il est fort probable qu’un drap ne vous réchauffe pas bien. Dans ce cas, vous avez besoin d’une couette légère pour vous garder bien au chaud.

Vous devez tenir compte de plusieurs éléments si vous souhaitez acquérir une couette plus légère pour l’été : en premier lieu, vous devez bien choisir le grammage de celle-ci. Pour rappel, le grammage de la couette désigne le poids au m² des fibres qui composent la pièce de literie. Sur le marché, il existe différents grammages. Alors, si vous recherchez une couette légère pour la saison estivale, optez pour un grammage de 200g/m².

Ensuite, il faudra définir le type de garnissage qui vous convient. Ici également, vous avez le choix entre le garnissage naturel (composé de plumes et de duvet) et le garnissage synthétique en polyester. Dans ce cas, le meilleur choix à faire est celui du garnissage naturel. En effet, ce type de couette offre un meilleur ratio chaleur/poids. De fait, elles sont assez chaudes sans être lourdes.

Hormis ces principaux critères, il faudra aussi tenir compte de certaines caractéristiques de la couette été. Si vous êtes allergique, il serait préférable d’opter pour une couverture anti-acariens. Si vous avez tendance à suer lorsque vous dormez, misez plutôt sur des modèles offrant une bonne absorption et une évacuation complète de l’humidité.

Il existe aussi des couettes composées de microcapsules thermorégulatrices. Elles s’adaptent donc à la chaleur de votre corps et évitent de vous donner plus chaud. Afin de trouver la couverture adaptée, nous vous conseillons de solliciter les conseils d’un professionnel ou d’un site spécialisé qui saura vous guider et vous indiquer le modèle qui vous offrira un confort optimal.

Privilégiez une couette chaude pour la saison hivernale

En hiver, les températures chutent fortement et il est indispensable de se chauffer pour être à l’aise. Le chauffage permet d’avoir une bonne température dans les pièces de la maison, mais les nuits sont parfois glaciales. Par conséquent, il est nécessaire de trouver une autre source de chaleur pour éviter de prendre froid.

La couette hiver vous permet d’éviter les ponts thermiques, de vous garder au chaud et d’éviter le passage de l’air froid. Avec une couverture spécialement adaptée à la saison hivernale, vous vous sentirez bien au chaud sans avoir la sensation d’étouffer.

Au moment de l’acquisition de votre couette chaude, vous devez regarder plusieurs points de très près. En premier lieu, il faudra choisir la nature du garnissage de votre couette. Préférez-vous un garnissage naturel ou synthétique ?

Si vous cherchez une couette qui vous maintient bien au chaud tout en étant légère, les modèles naturels en duvet sont fortement recommandés. La couette en duvet est très douce, ce qui favorise un endormissement rapide de l’utilisateur. De surcroît, le duvet est tellement léger qu’il prend la chaleur du corps et la restitue. Le garnissage naturel en duvet laisse également passer l’air, ce qui procure à l’utilisateur un confort maximal.

Pour une couette légère en été, il est conseillé de prendre un modèle dont le grammage est faible. La règle inverse doit être respectée pour une couverture d’hiver. Autrement dit, plus une couette contient du garnissage, plus elle offrira de la chaleur. Vous pouvez donc miser sur les couvertures dont le grammage est de 400g/m².

L’indice de chaleur est aussi un point très important à observer pour connaitre le niveau de chaleur de la couette. Ce critère permet de choisir un modèle avec lequel vous pourrez bien dormir, sans avoir trop chaud. L’indice de chaleur de la couette dépend directement de la manière dont vous chauffez votre chambre.

Si vous la chauffez peu ou pas du tout, un indice de chaleur « très chaud » sera nécessaire. Par contre, si la température de votre environnement tourne autour de 18-20 °, une couette chaude est plus adaptée.

En outre, il faut bien choisir la taille de votre couette. Effectivement, vous aurez beau avoir un modèle très chaud, elle ne vous sera pas d’une grande utilité si elle est trop petite. De fait, il est conseillé de choisir une couverture qui offre des retombées de 40 cm minimum sur les côtés.

Quel intérêt d’acheter une couette 4 saisons?

La couette 4 saisons offre un bon compromis lorsque vous ne voulez pas acheter une couette légère pour la saison estivale et une couette chaude pour l’hiver. Le principe de cette couette est assez simple : elle vous protège durant toute l’année. Vous pouvez donc en faire usage pendant l’été, le printemps, l’automne et l’hiver.

En réalité, il n’est pas question d’une seule couette, mais de deux qui ont été assemblées. En conséquence, un côté est léger et l’autre est tempérée. En fonction de vos besoins, vous pouvez vous couvrir avec une seule couverture ou alors, rassembler les 2 pour avoir plus de chaleur. À vous de décider !

Pour bien choisir cette couverture, vous devez également tenir compte du grammage. Selon vos préférences et votre budget, vous pouvez vous tourner vers une couette au garnissage synthétique ou naturel. Si vous optez pour un modèle conçu avec des matériaux de bonne qualité comme du duvet par exemple, vous aurez plus de chaleur.

Avec ce type de modèle, il est préférable de combiner une couette légère avec un grammage compris entre 150 et 180g/m² et une couverture dont le grammage va de 200 à 250g/m². Si vous préférez un modèle synthétique, il faudra augmenter le grammage. Dans ce cas, il vous faut un grammage de 200g/m² pour la couverture légère et 300g/m² pour la couette chaude.

Le prix de la couette 4 saisons est aussi un critère qui peut influencer votre choix. Si vous avez consacré un grand budget à l’achat de cette pièce de literie, la couette 4 saisons en duvet d’oie ou de canard est parfaite pour vous. En revanche, si le modèle synthétique est davantage à votre portée, misez sur un modèle dont le garnissage est constitué de fibres creuses en polyester.

Par ailleurs, il est préférable de vous tourner vers un professionnel en ligne pour faire votre achat. Sur un site internet, vous pourrez consulter le catalogue du commerçant à tête reposée et poser les questions adéquates pour opérer un choix judicieux.