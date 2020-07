Le Crédit du Nord est un organisme régional qui propose des services et offres bancaires classiques. Bien qu’il ne soit pas aussi célèbre comme le Crédit Agricole ou la Banque Postale, le Crédit du Nord tente toujours d’améliorer ses services et dispose aujourd’hui d’une plateforme web dédiée à ses clients. Découvrez comment ouvrir un compte Crédit du Nord et profitez de ses nombreux services bancaires classiques et numériques.

C’est quoi le Crédit du Nord ?

Le Crédit Agricole est une banque régionale filiale d’un groupe dont elle porte le nom. Le réseau est vaste de 7 autres organismes dont Courtois, Kolb, Société Marseillaise de Crédit, etc. L’une des premières banques régionales, le Crédit du Nord est une société de taille humaine à l’image d’une PME. Chez Crédit du Nord, chaque client particulier est suivi par son conseiller bancaire entièrement disponible de 8h à 21h les jours ouvrables et de 9h à 17h les samedis. Les services de la banque sont proposés à distance via téléphone, Internet ou visioconférence.

Le Crédit du Nord dispose de tous les services courants proposés habituellement dans une banque. Vous pouvez souscrire à un crédit, gérer vos comptes, épargner, souscrire à des garanties d’assurance et bien d’autres encore. L’accès au compte est instantané et disponible 24h/24 via Internet, téléphone, SMS, adresse mail, mobile ou tablette.

Comment ouvrir un compte particulier chez Crédit du Nord ?

Les documents justificatifs à fournir

Comme pour toute banque, pour ouvrir un compte Crédit du Nord, vous devez fournir quelques pièces personnelles pour définir votre profil et votre contact en cas de besoin :

une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, carte de résident) ;

un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture de gaz…) ;

un justificatif de revenu (bulletin de salaire, contrat de travail…).

Et pour les non-résidents, vous devez également communiquer :

une attestation de résidence ;

une copie de l’avis d’imposition des revenus à l’étranger ;

à défaut, une attestation de résidence provenant d’une autorité autre que fiscale. Par exemple, une mairie, un consulat…

Dans le cas où le client serait encore mineur, il doit être accompagné de son représentant légal. Ce dernier présentera tout au moins un livret de famille, une pièce d’identité valide ou un extrait d’acte de naissance pour justifier sa personne.

Transfert de compte

Le Crédit du Nord propose également un service gratuit de domiciliation bancaire. Pour que votre dossier de transfert soit accepté dans de meilleures conditions, vous devez fournir les documents ci-après :

un mandat signé ;

une liste des organismes à contacter pour effectuer les changements de domiciliation ;

les pièces justificatives d’usage telles que factures, avis d’imposition, etc.

Comment connaitre mon identifiant et mon code secret pour une connexion en ligne ?

Votre identifiant et votre code secret sont indispensables pour profiter des services en ligne que propose le Crédit du Nord. Le numéro identifiant vous sera communiqué par votre conseiller bancaire et est facilement retrouvable sur vos relevés bancaires. Quant au code secret, il sera envoyé séparé pour courriel pour des mesures de sécurité.

Pour connaitre votre identifiant, veuillez contacter votre conseiller clientèle sur ce numéro : 01 40 34 00 44 (du lundi au vendredi de 8 h à 21 h et le samedi de 9 h à 17 h).

Comment me connecter à l’espace client du Crédit du Nord ?

Une fois votre identifiant et votre code secret connus, plus de difficultés pour accéder à l’espace client du Crédit du Nord.

Premièrement, renseignez votre numéro d’identifiant en rentrant que des chiffres

Puis, composez votre code secret, toujours avec le pavé numérique de votre clavier.

Que faire en cas d’accès bloqué ou de mot de passe oublié ?

Il arrive que le client oublie son mot de passe et tape 3 codes erronés qui bloquent automatiquement l’accès au compte pour des raisons de sécurité. Dans pareille situation, il est tout à faire possible de le réinitialiser et de prendre un nouveau code secret. La procédure demande que :

Vous contactez votre conseiller de clientèle ;

Vous saisissez vos coordonnées sur la page de demande de réinitialisation ;

Vous remplissez le formulaire dédié ;

Ou que vous prenez contact avec le service d’assistance technique au 01 40 34 00 44.

Il falloir ensuite attendre la réception du nouveau code secret avant de vous reconnecter. Une fois en ligne, vous pouvez changer le code en un code secret facile à retenir et difficile à deviner. Pour éviter toute extorsion de votre code secret, le nouveau code ne vous sera pas envoyé par adresse mail. Le Crédit du Nord ne peut attester de la sécurité de votre boîte mail.

Quelques précautions à avoir :

Il est important que votre code secret soit strictement confidentiel. Pour éviter quelconques extorsions vous devez rigoureusement respecter ces consignes :

ne communiquez jamais votre mot de passe à quiconque que ce soit en face à face, par téléphone, par écrit, par courriel ou via un formulaire, sous aucun prétexte possible ;

le Crédit du Nord ne vous demandera jamais de communiquer votre mot de passe ;

votre code secret doit comporter au moins 6 chiffres. N’utilisez pas de code trop simple à deviner comme votre date de naissance. Optez plutôt pour un mélange varié de chiffres afin de rendre la combinaison complexe ;

enfin, pour des raisons de sécurité, mieux vaut modifier son code confidentiel une fois par an.

Les coordonnées pour joindre le Crédit du Nord

Si vous avez des inquiétudes d’ordre techniques, une quelconque difficulté à accéder à votre compte, veuillez contacter, particuliers comme associations, directement le service clientèle de votre banque. Des conseillers chaleureux et habiletés sont disponibles pour vous aider sur le 01 40 34 00 44 (appel non surtaxé).

Si vous êtes plutôt un professionnel, veuillez composer alors le 0 892 982 110. L’appel est facturé à 0,40 cts/minute + coût d’une consommation locale.

Pour toute réclamation, vous pouvez nous écrire directement à ces adresses :

Crédit du Nord Paris

Direction de la Relation Clients Ile de France

50, rue d’Anjou

75008 PARIS

Crédit du Nord Rouen

Direction de la Relation Clients Nord-Ouest

9, rue du Donjon

76008 ROUEN cedex

Crédit du Nord Lille

Direction de la Relation Clients Nord de France

28, place Rihour

59000 LILLE