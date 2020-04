Créé depuis 1996, le Cybermut est un service bancaire mis en place par le Crédit Mutuel dans le but de faciliter et sécuriser les transactions en ligne des clients. Il offre également l’avantage à ces derniers de suivre la situation de leur compte bancaire en temps réel. Cette solution mise en place par le Crédit Mutuel vient à point nommé pour pallier aux arnaques et aux piratages de compte observé pour les opérations bancaires en ligne. Zoom sur ce service en ligne vieux de plus de 20 ans.

En quoi consiste le Cybermut ?

Le cybermut est un service de paiement en ligne sécurisé mis en place et développé par le Crédit Mutuel. Disponible depuis plusieurs décennies, ce service offre une sécurité maximale à ses utilisateurs grâce au protocole SSL (Secure Socket Layer) intégré aux cartes bancaires. On peut disposer de ce service de paiement en ligne sur toutes sortes de navigateurs comme Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.

Il est ouvert à toute personne physique en possession d’un livret de compte bancaire à distance ou d’un compte chèque. Que ce soit une association, un professionnel, un particulier ou un agriculteur, il est possible de bénéficier du Cybermut, une fois avoir signé les contrats nécessaires pour l’obtention du service. Les services proposés par le Cybermut se présentent comme suit :

L’alerte SMS ou par courriel lorsque votre seuil de découvert est atteint ou dépassé

Une personnalisation de vos divers comptes à partir de votre smartphone

La possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire

La souscription libre à d’autres offres et services du Crédit Mutuel

Possibilité de télécharger vos comptes vers un logiciel de gestion de budget

Comment fonctionne le système de sécurité du Cybermut ?

En effet, durant un achat en ligne par Cubermut, pour finaliser votre transaction, vous serez automatiquement redirigé vers le serveur sécurisé du Crédit Mutuel. Ensuite, il vous faudra saisir votre numéro de carte bancaire, le cryptogramme visuel et la date d’expiration de la carte. Une fois ces étapes franchies, votre transaction s’effectuera dans la plus grande confidentialité par le biais du TPE virtuel du Crédit Mutuel. Enfin, il vous sera notifié si votre transaction a réussi ou non. Par le biais d’une requête HTTP, les informations liées à l’état de votre paiement sont transmises à la boutique via un serveur.

La procédure se déroule uniquement entre Crédit Mutuel et vous, car aucune donnée n’est stockée sur internet, pas même le numéro de votre CB. Les informations de votre carte bleue sont cryptées à telle enseigne qu’aucune boutique de vente en ligne sur laquelle vous avez effectué de transaction n’en aura connaissance.

Pourquoi choisir le Cybermut ?

Aujourd’hui faire des transactions en ligne fait partie de notre quotidien. Alors, quoi de mieux que de choisir un service qui sécurise au mieux ces opérations et nos finances ? Ainsi, le Cybermut paiement est la solution idéale pour des transactions sécurisées. Pas d’intermédiaire entre la banque et vous et vous avez la garantie que vos informations privées ne circuleront pas sur internet.