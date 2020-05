5 / 5 ( 1 vote )

Afin que les enfants puissent dormir dans les meilleures conditions, il convient de leur offrir un lit confortable. Pour choisir un lit pour enfants plus facilement, il suffit de se baser sur quelques critères.

Se poser les bonnes questions pour trouver le lit idéal pour ses enfants

Achetez le lit enfant en fonction des réponses à ces quelques questions pour éviter de se casser la tête sur l’aménagement de sa chambre. Cela permet aussi de lui offrir le maximum de confort, surtout si le budget destiné à ce mobilier est assez limité.

Votre enfant a quel âge ?

C’est l’un des éléments à prendre en considération lors de la sélection d’un lit pour enfants. En général, l’enfant quitte son lit de bébé à partir de l’âge de deux ans. Un lit simple ou un lit évolutif permettra de l’habituer à passer une nuit complète dans un lit de grand. L’avantage avec un lit évolutif, c’est qu’il s’adapte bien à la taille de l’enfant au fur et à mesure qu’il grandit. Pour les enfants âgés de 6 ans et plus, les parents peuvent choisir un lit en hauteur. On peut alors opter pour un lit superposé si l’enfant n’a pas le vertige. De plus, il peut accueillir un deuxième enfant. Toutefois, il faut veiller à ce que l’ensemble du lit ne présente aucun danger pour l’enfant. Un lit à rambarde avec une échelle résistante et ergonomique est à privilégier lors de la sélection.

La chambre de l’enfant est-elle grande ou petite ?

C’est l’un des critères à prendre en compte lors de la sélection d’un lit pour enfants. Si la chambre est petite, un lit évolutif est plus pratique. Il aura juste la taille nécessaire à l’évolution de l’enfant. Sinon, on peut aussi choisir le lit à tiroirs. Il offre un espace de rangement qui permet de limiter la taille des armoires destinées au rangement des effets personnels de l’enfant. De plus, il aura accès à ce rangement facilement et n’aura pas besoin d’attendre sa maman pour ranger ses affaires. Hormis les lits à tiroirs, il existe aussi des lits avec rangements comme les modèles avec bureau.

Qu’en est-il du sommier et du matelas ?

En général, le lit est fourni avec du sommier à latte. Cela permet d’offrir le maximum de confort à l’enfant. Il faut toutefois faire attention, car le confort qu’offre le lit dépend aussi du matelas. Pour les enfants, un matelas en latex est à privilégier. Par rapport à la mousse de polyéther, le latex est assez épais et son niveau de résilience est plus avantageux. Concernant la mousse de polyuréthane, elle est plus pratique pour garantir un bon maintien de l’enfant pendant qu’il dorme. Côté rapport qualité-prix, elle est plus intéressante. Par contre, elle n’est pas très fiable contre les acariens et les bactéries, surtout si l’enfant en est allergique. Le mieux c’est d’acheter un matelas séparément. On pourra ainsi choisir un modèle plus ferme, anti acarien et hypoallergénique.

Quel matériau pour les cadres de lit ?

Ce choix dépend du goût de chacun. Les petites filles apprécient généralement les lits baldaquins en fer forgé. Le problème, c’est qu’elles s’en lassent rapidement. Si on n’a pas les moyens d’investir dans un lit à chaque fois qu’elles en veulent un nouveau, il suffit de choisir un lit en bois qu’on peut personnaliser. Il est possible de le repeindre ou le décorer avec des stickers. Idem pour les petits garçons. Si le lit de l’enfant est une mezzanine, il suffit de remplacer les petits détails comme les poignées de la commode en dessous pour lui donner un nouveau look.

Quelle couleur pour le lit de votre enfant ?

Ce choix dépend du style de la décoration de la chambre de l’enfant. Le plus simple c’est de choisir un ton neutre comme le blanc et le gris pour le lit et jouer sur les couleurs pour les linges de lit et les parures. Un lit de couleur plus vive peut toutefois rendre la pièce plus chaleureuse. On peut même combiner le blanc avec d’autres couleurs comme le fuchsia, le bleu et le rouge ou encore l’orange et d’autres couleurs. Cela dépend du style que l’on veut faire ressortir, surtout si papa et maman veulent un lit qui reflète la personnalité de ses loulous.