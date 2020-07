5 / 5 ( 1 vote )

Trouver la bonne couche pour votre bébé n’est pas chose facile. Un bon nombre d’entre elles contiennent du plastique et d’autres matières nocives qui peuvent provoquer des irritations.

Il n’existe pas à ce jour de couches 100% biodégradables. Cependant, il est tout à fait envisageable que des éléments qui la composent le soient, permettant ainsi de se débarrasser des produits pouvant s’avérer nocifs, comme le plastique. En effet, il est possible de produire des couches pour bébés qui à travers leur composition et leur processus de fabrication favorisent l’utilisation de matières naturelles. Ces couches ne sont pas réutilisables, mais sont composées de substances écologiques :

Elles sont ainsi saines pour la peau, elles garantissent les propriétés hygiéniques de la couche et sont plus respectueuses de l’environnement.

Couches écologiques, couches traditionnelles… Quelles différences ?

Les couches jetables traditionnelles se différencient des couches jetables écologiques pour plusieurs raisons. La couche de bébé écologique agit en absorbant l’urine de votre bébé, tout en veillant à ce que sa peau reste saine. Pour garantir l’étanchéité de leurs produits, les fabricants de couches traditionnelles ont recours à l’utilisation de plastique, ce qui n’est pas le cas de ceux qui fabriquent des couches écologiques.

Vous l’aurez compris, les couches écologiques sont conçues dans un effort de préservation de la santé des nourrissons, tout en étant meilleures pour l’environnement. Elles sont composées de matériaux confortables et sont fabriquées dans l’idée de produire des couches respectueuses de la peau sensible des bébés et offrir une alternative écologique aux couches traditionnelles.

Les couches bio garantissent les mêmes propriétés hygiéniques que les couches classiques qui sont souvent remplies de substances indésirables (30% de plastique… un véritable désastre écologique). Ces couches écologiques sont composées de matières premières naturelles et proviennent de milieux organiques tels que des forêts gérées de manière éco-responsables. C’est en cela qu’elles se distinguent des couches traditionnelles, dont le plastique est quant à lui issu du pétrole (l’équivalent d’une tasse de pétrole pour une couche… tout simplement effrayant).

Les couches écologiques favorisent ainsi le respect de l’environnement tout en empêchant les fuites, conservant ainsi des capacités absorbantes qui n’ont rien à envier aux couches de bébé traditionnelles.

Une alternative au plastique possible dans les couches de nos bébés

Il est possible de produire des couches bio en utilisant des dérivés du plastique pour préserver la santé des bébés. Ces couches contiennent des polymères, le polypropylène et le polyéthylène. Ces matériaux sont également utilisés pour la production de vêtements médicaux. Ils permettent :

De respecter la peau délicate des bébés.

De prévenir l’irritation de la peau.

De limiter la présence de perturbateurs endocriniens.

D’empêcher l’exposition de la peau de bébé à des substances toxiques.

L’utilisation de ces matières permet par exemple d’empêcher l’apparition d’un érythème fessier qui se caractérise par l’éruption de rougeurs au niveau des fesses. L’utilisation de dérivés du plastique dans la composition de la couche permet d’offrir des protections contre la toxicité de certaines substances, sans que la capacité d’absorption de la couche ne soit affectée.