Un anniversaire est une fête qui doit être mémorable et qui doit en mettre plein la vue à vos invités. Aussi, quoi de mieux que de miser sur une décoration réellement originale mais aussi un tirage de pétards ? Avec une telle ambiance, vous serez assuré de vous amuser et de ne jamais oublier ce grand événement.

Miser sur une décoration originale et thématisée

Avant de penser aux pétards, vous devrez miser sur une décoration qui sera originale et qui sera portée sur un thème précis. En fonction de l’âge, il est réellement possible de trouver de très bonnes idées comme un anniversaire sur le thème disco, ou encore sur le thème licorne, sur le thème super-héros sans oublier le thème cinéma et Hollywood. A vous de trouver le thème et la décoration qui répondra au mieux à toutes vos envies. De la vaisselle, en passant par les ballons, les serviettes personnalisées et les accessoires, vous aurez plus que l’embarras du choix pour rendre cette fête totalement unique.

Commander des pétards

Si vous désirez faire le plein de sensations fortes durant un anniversaire, vous ne devrez pas hésiter à utiliser des pétards. Aussi, vous pourrez les commander directement en ligne, sur des boutiques spécialisées dans les accessoires pour anniversaire. En seulement quelques clics de souris, vous allez donc pouvoir commander le type de pétards qui vous permettront de mettre de l’ambiance durant votre fête. Vous aurez en effet accès à un large choix de pétards, afin de les faire péter au moment opportun de votre anniversaire. Vous serez assuré de marquer un grand coup auprès de vos invités et de faire réellement sensation. Il ne vous reste plus qu’à les commander directement en ligne.

Les différents types d’explosion

Pour rendre votre anniversaire totalement inoubliable, il existe différents types d’explosion. Vous aurez par exemple l’explosion mitraillette, qui reste la plus commune pour faire beaucoup de bruit en très peu de temps. Mais vous pourrez aussi faire le choix des explosions coups de canons, beaucoup plus impressionnantes et qui feront vibrer les oreilles de vos invités. L’explosion flash rouge vous permettront de faire du bruit mais aussi d’illuminer l’espace afin d’en mettre plein l a vue au plus petits comme aux plus grands. A vous de faire votre choix en fonction de vos préférences mais aussi de votre budget.

Les différents formats possibles

Pour faire le plein de sensations fortes durant votre anniversaire, vous aurez également le choix entre différents formats de pétards. Les pétards sous forme de petites boules vous permettront de profiter d’une explosion crépitante mais très puissante. Les petits pétards espagnols sont certes minuscules mais vous feront bénéficier d’une explosion vraiment puissante. Les pétards sous forme de bâton de dynamite sont réellement puissants et feront frissonner tous vos invités au moment propice de votre anniversaire. Les amorces disques sont également intéressantes si vous voulez profiter d’une explosion qui en mettra plein les oreilles. Les Petsec sont ces pétards que vous jetez directement parterre vous feront profiter d’une explosion très intense en faisant beaucoup de bruit. Enfin, pour rendre ce moment réellement magique, vous pourrez opter pour des fusées qui vous en mettront plein les yeux. Les fusées reflet, les fusées sifflet en couleurs, les fusées parachute seront du plus bel effet durant votre fête d’anniversaire. Pour rendre ce moment encore plus inoubliable, vous pourrez combiner différents types de pétards, qui sauront émerveiller les petits comme les grands.

Les précautions à prendre

Même si les pétards peuvent rendre votre anniversaire unique, ils ne sont pas sans danger. En effet, certaines précautions sont à prendre avant de les utiliser pour assurer votre sécurité et celle de votre entourage. Tout d’abord, ils doivent obligatoirement être manipulés par des adultes pour éviter les accidents. Vous devrez également vous assurer que les pétards achetés répondent bien à toutes les normes de sécurité et doivent obligatoirement être certifiés CE. Vous devrez bien lire les consignes livrées avec et les appliquer parfaitement durant chaque explosion. Mettez-vous à la bonne distance des autres pour ne pas les blesser. Vérifiez que le temps vous permet de faire péter des pétards et que rien ne peut entraver l’explosion (arbres, pierres etc).