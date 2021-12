5/5 - (2 votes)

De passage à Paris, la visite de Disneyland doit toujours être parmi les activités à faire. C’est la première destination à ne pas rater sur cette grande ville. Avant de se rendre pour la première fois à cette magnifique destination touristique très reconnue, il faut connaître à l’avance l’emplacement du complexe. Ce complexe se situe à Chessy à l’est de Paris. Il existe plusieurs choix de transports qui s’offrent aux visiteurs pour y accéder, mais le plus apprécié est souvent le bus en se rendant à la gare de Marne-la vallée et la gare tgv. Une fois arrivée sur le lieu et ayant réussi à acheter des billets, on peut trouver on retrouve un vrai parc d’attractions apprécié par un grand nombre de touristes locaux et internationaux. Il ne reste plus qu’à passer la porte de ce complexe pour découvrir ce qu’il abrite réellement. Bien évidemment, il présente un bon nombre de parcs d’attractions et les lieux de fréquentation, alors il est impossible de tout visiter en seulement une journée.

Les meilleurs jours pour y aller

Pour ceux qui souhaitent faire la visite du parc d’attractions le plus visité en Europe, rencontrer, Mickey, Minnie et leurs amis, vivre une expérience inoubliable avec de sensations fortes et s’amuser, il faut savoir l’affluence à Disneyland. Cela va permettre de sélectionner les horaires d’ouverture tout en évitant les files d’attente s’allongeant indéfiniment. Effectivement, la réussite se paie et des files d’attente se créent devant un tel parc d’attractions aussi populaire.

Si on veut profiter à max la journée et éviter l’affluence, il faut se lever tôt. Le parc de loisirs s’ouvre au grand public à partir de 10H. On doit avoir conscience de ces heures d’ouverture et être sur le lieu le plus tôt possible afin de se situer parmi les premiers rangs. Ainsi, on peut bénéficier d’un répit avant la grande assemblée. On peut également adopter des formules couplées. Les usagers de certains Disneyland hôtel peuvent profiter d’horaires plus étendus et accéder au parc dès 8H du matin.

Un endroit plein de féerie et d’adrénaline

Partout dans le monde, Disneyland resort est connu étant l’endroit de rêves qui deviennent réalité. Il ne fait d’exception, car tout le monde peut le visiter, grands, petits ou vieux. C’est un espace hors du temps destiné au bonheur et de sensations fortes. Ainsi, on va découvrir de parc à thème dédié aux amateurs des animations de Walt Disney. On ne sera qu’enchanté par la magie des endroits que le complexe offre.

Il faut noter qu’en raison de diverses situations imprévues comme les mauvaises conditions climatiques, les horaires d’ouverture et de fermeture peuvent être réformés et la parade annulé sans aucune notification préalable.

Quelques activités immanquables sur le complexe

Qui n’aime pas Disneyland Paris ? Disney store abrite des endroits féeriques et des activités à ne pas manquer durant la visite. Ce parc doté d’une décoration exceptionnelle livre diverses activités intéressantes et amusantes aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Les parcs thématiques sont à la disposition des visiteurs durant toute la journée. On peut en citer deux, notamment le parc de Walt Disney et le parce Disney California Adventure récemment repensé. De plus, par l’existence des services sur-mesure, on peut bénéficier d’horaires de visites et de divertissements du jour.

Il est aussi possible de faire une promenade comblée de vie qui offre des occasions uniques de gastronomie et de magasinage ainsi que des loisirs nocturnes impressionnants. A seulement quelques pas des hôtels et des parcs, le Downtown Disney District propose également jusqu’à deux heures de stationnement. En outre, on peut largement prendre le temps de dispenser de moments magiques avec certains personnages de Disney à travers les repas, les manèges et les divertissements, ou encore les rencontrer directement.

Par ailleurs, on peut considérablement prendre le temps de découvrir le parc par des visites guidées. C’est le choix idéal pour ceux qui y viennent pour la première fois, les curieux de longue date et les enfants de tout âge. Si on veut en explorer plus, la visite d’Hollywood reste une parfaite alternative. On peut y apercevoir en exclusivité la magie de Disney tout en accédant aux coulisses du complexe avec Adventure by Disney. Et pour un séjour dans l’un des hôtels de Disneyland Resort, on peut profiter d’une localisation centrale et visiter les trésors culturels et naturels spectaculaires qui se situent à la grandeur de la Californie.

Lors des événements spéciaux

Quand c’est noël ou nouvel an, les parcs offrent d’autres attractions qui devraient intéresser le grand public. Ainsi, on peut explorer des défilés de personnages légendaires de Disney. Effectivement, grands et petits sont émerveillés par cette incroyable fête de noël proposée par Disneyland Paris. On peut par exemple découvrir les personnages de La Reine des Neiges et le Père Noel

Renseignez-vous sur les tarifs pour Disneyland

Vous avez donc la volonté de profiter de ce séjour renversant qui vous permet d’avoir des paillettes dans les yeux. Pour votre séjour et pour voyager à Disneyland Paris avec le meilleur tarif, vous devez forcément suivre quelques conseils. En effet, le coût est souvent significatif notamment pour les familles avec plusieurs enfants. Vous êtes invité à être prévoyant le plus possible, cela vous évite les mauvaises surprises pour vos finances.

Les tarifs dépendent de plusieurs facteurs à savoir le nombre de parcs et de personnes.

Les prix sont alors différents pour les adultes et les enfants, mais l’écart n’est pas forcément très conséquent.

Vous pourrez adopter un billet pour quatre jours et il faudra prévoir plus de 200 euros par personne pour la visite des deux parcs.

Ce sont deux univers un peu différents, mais ils méritent forcément votre attention que ce soit pour découvrir les studios ou le mythique château.

Certaines périodes sont plus agréables que d’autres, c’est le cas d’Octobre avec le défilé d’Halloween ou Noël avec la parade dédiée au Père Noël. Toutefois, la visite méritera également votre attention même en été, mais la foule sera largement présente, soyez alors très patient.