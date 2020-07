Pourquoi investir dans la cryptomonnaie ? Avantages / Inconvénients

Encore appelés crypto devise ou monnaie cryptographique, les cryptomonnaies font partie des monnaies émises entre deux personnes. Depuis maintenant huit années, elles ont gagné en popularité du fait de l’intérêt sans cesse croissant qui leur est accordé et sont de plus en plus utilisées pour effectuer des transactions financières. Découvrez-en plus sur ces monnaies électroniques, leurs avantages et inconvénients.

Les avantages des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont révolutionné le monde de la finance. Contrairement aux méthodes traditionnelles, elles facilitent les transactions financières en ligne. De plus en plus utilisées, elles ont permis d’accélérer le développement du e-commerce grâce aux nombreux avantages qu’elles offrent. Désormais les transactions financières sont bien plus rapides et sécurisées.

En huit années, les cryptomonnaies ont gagné en crédibilité et en fiabilité. Cela a été rendu possible grâce aux nombreuses fonctionnalités comme l’anonymat et la garantie d’une sécurité dans les échanges. « La preuve de travail » est le système utilisé de validation utilisé par les cryptomonnaies pour protéger des contrefaçons électroniques. Mais, ce n’est pas tout ! Pour renforcer la sécurité des transactions et les rendre difficiles à toute falsification, on a recours à la cryptographie.

Quelques-uns des autres avantages des cryptomonnaies sont qu’ils sont gérés par un registre (un peu comme une base de données ou un grand livre des comptes) appelé « la blockchain » qui peut être consulté par tous les membres et qui catalogue toutes les transactions depuis le début de l’émission de la cryptomonnaie.

Il suffit, pour utiliser les cryptomonnaies, d’avoir son compte, de l’approvisionner et les transactions peuvent commencer. C’est un peu comme avec son compte en banque mais le processus est beaucoup plus simple et vous n’avez besoin que des papiers prouvant votre identité (sur certains sites seulement). On crée son compte sur une plateforme comme « Coinbase » qu’on approvisionne avec le montant de son choix et c’est tout. Vous n’avez pas à vous en faire pour les frais de tenue de compte tout simplement parce qu’ils n’existent pas.

En plus, vous avez l’assurance d’un très bon retour sur investissement (ROI) avec les cryptomonnaies. La preuve est que les premiers détenteurs des cryptomonnaie (Bitcoin, Ethereum, etc.) sont aujourd’hui des multimillionnaires. L’une des autres raisons qui renforce la crédibilité et la fiabilité des cryptomonnaies est qu’elles sont utilisées aussi bien par les particuliers que par les entreprises.

Quels en sont les inconvénients ?

Comme toute chose, les cryptomonnaies sont loin de la perfection, elles sont aussi des inconvénients.

Nous avons entre autres le fait que leur utilisation n’est pas encore autorisée dans tous les pays du monde, leur très grande volatilité qui est un grand danger parce qu’on n’est pas à l’abri (on peut devenir millionnaire comme on peut tout perdre dans la seconde). Il y a aussi l’importance d’avoir certaines connaissances pour faciliter les choix et la prise des bonnes décisions. Quelques gardes fours qui ont été mis pour limiter les pertes s’agissant du trading CFD sur les cryptomonnaies sont la limitation de l’effet de levier à 1:2 et la fonctionnalité « Stop Loss » (pour les comptes de trading CFD des français) pour arrêter la perte et empêcher de perdre plus que l’investissement par trade.