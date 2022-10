Rate this post

La disparition d’un être qui nous est cher est l’une des épreuves les plus douloureuses de la vie. Un moment difficile où l’on a le plus besoin de soutien, de compassion et de réconfort afin de trouver la force pour traverser cette rude épreuve. Après les obsèques du défunt, ce n’est pas que nous oublions de remercier les personnes qui nous ont accompagnées par leur soutien et leurs délicates attentions, parfois il est difficile de trouver les mots justes pour témoigner notre gratitude. Pourtant, il est important de remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour la veillée funèbre, qui vous ont transmis leurs condoléances par écrit ou qui ont fait livrer des couronnes de fleurs. Pour ce faire, exprimez votre reconnaissance avec une carte remerciement décès pour leur montrer que leurs marques d’affection vous ont touché. Comment choisir une carte remerciement condoléances ? Comment la rédiger ? Nos conseils pour vous aider.

Quelle est l’importance de la carte de remerciement décès ?

Comme vous le savez, il est difficile d’avancer après le décès d’un proche sans le soutien des membres de la famille, des amis ou des collègues. Ils vous épaulent et trouvent les bons mots pour vous aider à traverser cette étape déchirante. Bien qu’ils ne soient pas obligés, ils ont été à vos côtés, chacun à sa manière. D’où l’importance de leur faire parvenir une carte de remerciement décès pour montrer que vous avez été sensible à leurs gestes. En effet, rien ne pourra remplacer le côté humain qui se cache derrière une carte de remerciement décès en version papier, surtout pas un mail ! Cette dernière vous permet d’envoyer vos remerciements à chaque personne présente à vos côtés de la plus jolie des façons et de manière individuelle.

Conseils pour bien choisir une carte de remerciement décès

Choisissez un thème pour votre carte de remerciement décès

Il est vrai que nous n’avons pas la tête à ça durant une période de deuil, pourtant, il est nécessaire de remercier tous ceux ayant manifesté leur sympathie. Pour vous éviter une prise de tête face aux innombrables modèles, il convient de porter votre choix sur une thématique, de préférence une qui correspond à la personnalité de la personne disparue. Religieuses, classiques, vintage, champêtres… les cartes de remerciement décès se présentent sous plusieurs thèmes et styles pour que chaque personne puisse trouver un modèle qui est à l’image du défunt. Mieux encore, vous avez même la possibilité de customiser une carte pour remercier vos proches d’avoir été présent.

Par exemple, si le défunt était du style rétro, orientez-vous vers une carte en noir & blanc préconçue et personnalisez-la en sélectionnant une belle typographie élancée, en ajustant la taille de la police d’écriture selon vos préférences ou en changeant la couleur de fond.

Sélectionnez un joli format pour votre carte de remerciement décès

La customisation d’une carte de remerciement décès passe aussi par le choix du format. Si vous souhaitez rester dans le classique, il est préférable de porter votre choix sur des formats traditionnels tels que :

Le format carré

Le format portrait

Le format simple

Par ailleurs, si vous désirez ajouter une petite touche d’originalité à votre carte classique, misez sur des coins arrondis. Néanmoins, si vous jugez que le défunt aurait préféré une carte au format innovant et moderne, tournez-vous vers :

Le format marque-page

Le format aimanté

Point crucial concernant le format de votre carte de remerciement décès, celui-ci déterminera le nombre de photos que vous souhaitez insérer. Par exemple, le format marque-page vous permet d’insérer plusieurs photos, généralement 3, style photomaton.

Transmettez vos remerciements avec une carte en images

Lorsque vous confectionnez une carte de remerciement, sachez que vous n’êtes pas obligé d’insérer une photo du défunt. Ce n’est qu’une question de choix. Toutefois, en faisant le choix d’insérer une ou plusieurs photos du défunt, c’est une belle manière de partager les moments les plus merveilleux de sa vie. Dans cette optique, n’hésitez surtout pas à utiliser les différentes fonctionnalités proposées par le studio de création en ligne pour mettre en valeur la photo du défunt. Les filtres vous permettront de jouer avec les couleurs pour un visuel des plus esthétiques.

Carte remerciement décès : idées pour écrire votre texte

Parce que ce n’est pas évident de trouver les bons mots pour remercier nos proches, une bonne majorité des cartes de remerciement décès disposent des textes prédéfinis auxquels vous pouvez apporter des modifications. Sinon, voici quelques idées à prendre pour rédiger vos remerciements :