Votre meilleure amie se marie et vous êtes chargé de l’organisation de son enterrement de vie de jeune fille ? Pour cette cérémonie, il faut penser fête et bien évidemment décoration. Pour plonger tout le monde dans une ambiance festive, vous aurez nécessairement besoin de certains éléments indispensables à personnaliser pour un rendu original.

Le gobelet personnalisé et réutilisable

Le gobelet réutilisable est en tête de liste des éléments à personnaliser, car il s’agit tout d’abord d’un objet utile. En fonction des activités prévues pour l’enterrement de vie de jeune fille de votre meilleure amie, cet accessoire risque d’être indispensable. Autant le mettre à l’image de la future mariée pour une journée pleine de couleurs. Pour la personnalisation, vous pouvez la confier à l’entreprise Le Gobelet Français, spécialisée en conception de gobelet réutilisable et personnalisable.

Avant de passer la commande, il est important de définir ce qui sera imprimé sur le gobelet. Pour un EVJF, vous pouvez faire un petit dessin fun qui véhicule la joie du mariage. Pour faire plus simple, l’impression de l’image de la future mariée sur le gobelet peut également être une bonne idée. Dans tous les cas, faites preuve de créativité afin que votre décoration fasse l’effet désiré.

Le t-shirt personnalisé

Incontournable pour une cérémonie d’enterrement de vie de jeune fille entre amies, le t-shirt est une valeur sûre qui fera plaisir à tous les participants et qui restera gravée dans les esprits. Tout comme le gobelet, il faut également trouver un design sympa pour le floquer sur le t-shirt.

Une idée qui fera sans doute sensation est de floquer « future mariée » ou « je me marie bientôt » sur le t-shirt de la mariée, et « Team de la mariée » sur les t-shirts des autres participants de l’EVJF.

Concernant les t-shirts, un nouveau critère est essentiel : la taille. Pour ne pas vous tromper, nous conseillons de simplement demander aux personnes concernées la taille qu’elles portent.

Le tote bag personnalisé

Le tote bag est aujourd’hui un accessoire indispensable pour toutes les filles. Pratique et facile à personnaliser, il sera votre fidèle compagnon pendant les journées de l’EVJF. En effet, il s’agit d’un sac dans lequel vous pouvez glisser le planning du week-end ainsi que plusieurs autres surprises.

Tout comme le t-shirt, vous pouvez prévoir un tote bag pour tous les participants à l’EVJF. Dans ce cas, assurez-vous de floquer les mêmes inscriptions comme sur le t-shirt. Côté couleur, il est aussi conseillé de respecter les mêmes couleurs que le t-shirt afin d’avoir une parfaite harmonie de couleur.

La casquette imprimée

Idéal pour les enterrements de vie de jeune fille en extérieur et en plein été, les casquettes se joignent au t-shirt et au tote bag pour former un look original. Elle peut également être personnalisée avec un design brodé ou floqué. N’oubliez pas de suivre les mêmes règles que précédemment au niveau du choix des couleurs.

La pochette personnalisée

Très pratique et peu coûteuse, la pochette est l’élément idéal pour distribuer de petites surprises pendant votre week-end d’EVJF. Vous pouvez l’utiliser pour y cacher les nécessaires pour une soirée d’EVJF réussie. Il peut ainsi contenir :

des bonbons à la menthe ;

un petit rouge à lèvres ;

un paquet de chewing-gum ;

des cachets contre les maux de tête, etc.

Vous pouvez également faire confectionner cet élément pour chacun des participants à l’EVJF.

EVJF : les éléments spécifiques selon les activés à faire

Pendant le week-end d’EVJF, il est de coutume d’organiser plusieurs activités amusantes. Pour être sûr d’avoir tous les éléments nécessaires pour les activités, il est conseillé d’énumérer les activités à faire sur une feuille. Ainsi, devant chaque activité, vous allez détailler le nécessaire à sa réalisation.

En fonction des détails énumérés, vous pouvez enfin faire une liste des éléments indispensables pour tout le week-end d’EVJF. Dans cette liste, il s’agit ensuite de mettre de côté tout ce qui peut être personnalisé. En effet, il serait préférable que tous les éléments à utiliser soient à l’image de la mariée pour garantir l’ambiance festive de l’EVJF. À défaut de tous les faire floquer, tâchez de personnaliser les plus importants.

Cette liste d’éléments incontournables à personnaliser pour l’EVJF permet d’implanter le décor du week-end. Assurez-vous donc de bien disposer de ces éléments avant de prendre le départ pour l’inoubliable week-end de la future mariée.