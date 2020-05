5 / 5 ( 1 vote )

Les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses dans la société moderne. Dans ce schéma familial, il n’est pas toujours facile de trouver une organisation efficace au quotidien.

Pour parvenir à une bonne harmonie, vous devez mettre en place un fonctionnement efficace. Nous vous proposons dans cet article quelques astuces pragmatiques pour gérer l’organisation dans une famille recomposée.

Famille recomposée : quelle organisation ?

Dans une famille recomposée, il y a parfois un sentiment d’insécurité chez les membres, surtout les enfants. Ils ne se sentent pas toujours à leur place dans ce schéma tout à fait nouveau pour eux. Cela justifie l’importance de tout mettre en œuvre pour les impliquer réellement dans la vie de la famille.

Avec une organisation clairement établie, chaque membre se sent moralement impliqué. Cette implication est boostée lorsqu’il sent et remarque que les autres membres agissent de façon similaire. Ainsi, chacun apporte donc sa part d’eau au moulin.

En conséquence, le sentiment de sécurité et l’acceptation de soi et des autres membres sont renforcés. Avec le temps, une relation de confiance s’installe et se consolide ; chacun se sent à sa place.

Un point sensible pour les familles recomposées : la garde des enfants

Sans enfant, nous ne pouvons pas parler de recomposition familiale. Le point le plus sensible dans une famille recomposée, celui qu’il ne faut en aucun cas reléguer au second plan, est celui de la garde des enfants.

Qui gardera les enfants à votre domicile avant votre retour ?

Afin de veiller sur vos enfants, il est nécessaire de choisir avec attention une nounou. Celle-ci doit pouvoir s’adapter aux besoins spécifiques de chaque enfant. Il faut donc en sélectionner une en tenant compte de l’âge des enfants, du nombre d’heures d’absence, etc.

Les profils des nounous de Kinougarde par exemple présentent des caractéristiques rassurantes au regard des exigences des familles. Ces nounous sont en effet rigoureusement sélectionnées par des professionnels qui réalisent également un suivi très régulier.

Votre enfant sera ainsi entre de bonnes mains dans le cocon de votre maison durant votre absence. Votre nounou sera sélectionnée selon les besoins et les particularités de votre famille. Un service particulièrement apprécié au sein des familles recomposées.

Pour la garde des enfants, un point d’honneur doit être mis sur le bien-être et la sécurité. Pour vous en assurer, nous vous recommandons vivement de vous tourner vers un prestataire qui prend à cœur les besoins précis de chaque famille.

Une bonne agence de nounous devrait posséder la certification Qualicert, qui implique un processus de recrutement rigoureux. Pourquoi miser sur des nounous expérimentées ? Elles sont plus calmes, patientes, à l’écoute et pédagogues.

D’ailleurs, les tests portant sur les réflexes en termes de sécurité et d’hygiène permettent aux parents d’apprécier la qualité du recrutement et de s’assurer qu’ils ont affaire à une nounou digne de confiance.

Il est à noter que le recours à une nounou permet aussi de bénéficier de 50 % de crédit d’impôt dans une limite de 7 500 euros au maximum par an.

Famille recomposée : s’organiser pour être productif

Une bonne organisation familiale vous permet d’être productif et efficient. En faisant participer chaque membre de la famille aux activités quotidiennes, vous gagnez un temps précieux. Si les tâches sont rapidement effectuées, chacun aura du temps pour soi et pour les autres.

Les diverses activités qui marquent la vie quotidienne dans la famille sont particulièrement importantes dans le cadre d’une recomposition. Il s’agira principalement par exemple de la cuisine, des courses, du ménage ou encore des moments de loisir (distractions, pique-niques, sorties).

Pourquoi par exemple ne pas gérer les activités en composant deux groupes distincts ? Ainsi, un groupe pourra se charger des courses de la semaine, tandis que le second groupe préparera le repas. Ces activités permettront de créer une véritable cohésion au sein de la famille.

Cette méthode est aussi applicable dans l’organisation des temps libres. Vous devez veiller à ne pas monopoliser le choix des destinations de sorties, du film ou encore de l’émission télé à suivre. Chaque membre de la famille doit pouvoir exprimer librement son opinion dans le respect de la fratrie et des parents.

L’organisation familiale pour éviter les conflits ?

La gestion d’une famille recomposée peut sembler être un défi herculéen. Toutefois, une bonne organisation permet rapidement de répondre à la question : « quelle place pour qui et comment ? ». Parce que l’amour n’est pas toujours suffisant pour tout résoudre, il faut vous mettre d’accord avec votre conjoint sur l’exercice de l’autorité.

Les disputes entre vos enfants doivent en effet être gérées conjointement. Vous devez aussi consacrer du temps à votre enfant lorsqu’il a un problème personnel. Gardez-vous surtout de diaboliser l’enfant de l’autre. La clé est donc d’éviter de tout prendre au premier degré, surtout lorsque les enfants sont impliqués.

La difficulté majeure pour l’enfant dans une famille recomposée n’est pas l’acceptation de son beau parent ; le problème est plutôt la sensation que sa place est menacée. Pour éviter que vos enfants se sentent lésés, il est important que vous aménagiez un espace pour chacun.

Si, pour des questions de nécessité ou de disposition de la maison, les enfants partagent une même chambre, il est important que chacun ait tout de même un espace personnel (tiroirs personnels, tablettes sur l’étagère, etc.)

Famille recomposée : une seconde chance pour les parents

Une bonne organisation est un moyen sûr de réussir la vie en famille recomposée. Elle apparaît sans aucun doute comme l’une des méthodes les plus efficaces pour consolider les liens entre les membres de la famille. Vous donnez une chance aux enfants de surmonter le conflit né de la précédente rupture.

La recomposition de la famille est pour vous une seconde chance de réussir une histoire d’amour avec un nouvel élu. N’oubliez jamais que vos enfants n’ont pas la même histoire que la vôtre.

En effet, les enfants, le(s) vôtre(s) et celui (ou ceux) de votre nouveau partenaire ne font pas partie de cette histoire d’amour qui est la vôtre. Tenez donc compte de leur fragilité psychologique. Une bonne organisation sur tous les plans est la clé pour réussir à instaurer l’harmonie de façon durable dans une famille recomposée.