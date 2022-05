Rate this post

Trouver le cadeau idéal pour un papa « otaku » n’est pas toujours facile. Au lieu des mugs, portefeuilles et t-shirts personnalisés type « meilleur papa du monde », pourquoi ne pas le surprendre avec des cadeaux à l’image et aux couleurs de ses mangas préférés. Voici quelques idées de cadeau originales pour un père fan de mangas.

Des figurines ultra-réalistes pour faire plaisir à un papa fan de mangas

Les figurines sont des must-have pour les fans de manga. En plus de sublimer la décoration intérieure et d’apporter du caractère à la pièce, ces petites statuettes permettent de reproduire les scènes cultes de l’animé auquel elles appartiennent et de raconter l’histoire à sa sauce. Les figurines trouvent leur place dans toutes les pièces de la maison et se posent sur n’importe quelle surface plane. Sur des plateformes spécialisées dans la vente d’objet manga, vous pouvez trouver des figurines ultra-réalistes et de haute qualité de différents animés : Bleach, One Piece, Demon Slayer, Dragon Ball, Darling in the Franxx et bien d’autres.

Certaines figurines sont inspirées de différents univers. Par exemple, il est possible de trouver des figurines de Pikachu en mode Zenitsu Agatsuma sur le point de lancer son attaque la plus rapide et la plus éclatante dans Kimetsu no Yaiba. Vous pouvez aussi trouver des statuettes équipées de petites lampes LED qui accentuent la puissance des personnages pour un rendu plus spectaculaire.

Des accessoires de mangas pour surprendre votre proche

Les accessoires de manga sont aussi d’excellentes idées de cadeau pour un passionné. Bien plus que de simples éléments décoratifs, ils constituent de véritables pièces de collection voire des trophées pour leurs propriétaires. Ces derniers les exhibent fièrement sur leurs étagères, bureau, bibliothèque ou autre support et en prennent soin comme des objets de valeur. Pour un fan de Naruto, par exemple, être le gardien des 10 bagues de l’Akatsuki est un véritable honneur. Vous pouvez aussi choisir un sabre de grandeur nature de l’anime préféré de votre père pour lui faire plaisir.

Les modèles sont très variés sur les sites e-commerce dédié : sabre de Giyu Tomioka, de Rengoku, de Sasuke, etc. Certaines plateformes proposent même des packs de 3 sabres de Sushui, de Wado Ichimonji et de Sandai Kitetsu. Il est aussi possible de joindre l’utile à l’agréable en optant pour un parapluie Katana de Roronoa Zoro ou autre personnage. Et pour les gamers, nous vous conseillons d’opter pour des objets destinés à sublimer leur setup tels que le tapis de souris. En revanche, si vous souhaitez offrir à votre père un objet qu’il pourra emmener avec lui tout le temps, sachez que toute une variété de types et de modèles de gadget et d’accessoires sont proposés sur le marché actuellement : porte-clés My Hero Academia, collier Eren Jäger, Stylo Katana, écouteurs Zoro, etc.

Il est à noter que cette liste d’idées de cadeaux pour fan de manga n’est pas exhaustive. Bien d’autres objets comme les vêtements, les sacs et autres raviront à coup sûr un papa fan d’anime.