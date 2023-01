Rate this post

Depuis janvier 2021, le « gravage » des vélos neufs est obligatoire. D’ailleurs, il est davantage approprié de parler de « marquage » et non de « gravage » de vélo, nous allons comprendre pourquoi dans cet article. La loi de janvier 2021 qui a été mise en place sert à lutter contre le vol de vélos en France. Elle oblige les personnes achetant un vélo neuf à le faire marquer par l’une des solutions de marquage disponibles sur le marché afin de le rendre identifiable par les forces de l’ordre. Depuis juillet 2021, cette loi concerne également les vélos achetés d’occasion. L’objectif de cette démarche est qu’en cas de vol, les autorités puissent identifier un vélo retrouvé et le restituer à son propriétaire. Ce marquage peut être effectué de différentes manières : par gravure, par soudure chimique et par étiquette. Ainsi, lorsqu’on parle de « gravage de vélo » on fait en réalité référence à une des solutions de marquage possible en France. Il est important de ne pas faire d’amalgame afin de comprendre au mieux tout ce qui concerne cette nouvelle loi. Cet article vous aidera à savoir les options dont vous disposez pour répondre à celle-ci et à identifier la solution la plus efficace du marché pour graver votre vélo.

Faire graver son vélo : les options qui s’offrent à vous

Depuis juillet 2021, lorsque vous achetez un vélo, qu’il soit neuf ou d’occasion, votre vélociste se doit de vous proposer plusieurs solutions de marquage disponibles dans son magasin. Si vous savez déjà vers quel opérateur agréé vous voulez vous tourner, il peut passer directement à la procédure de pose. Dans le cas contraire, si vous n’êtes pas renseigné sur la thématique des solutions de marquage, votre vélociste peut vous conseiller dans le choix de la méthode de gravage de vélo à sélectionner. Découvrons les différentes solutions ensemble !

L’étiquette

L’une des solutions les plus connues est celle du marquage par étiquette. Il s’agit d’une étiquette avec un numéro unique d’identification, elle est destinée à être collée sur le cadre d’un vélo.

Cette solution permet de répondre à l’obligation légale puisque les vendeurs de marquage par étiquette sont des opérateurs agréés par l’État. En revanche, cette solution de marquage apporte un degré de sécurité au vélo proche de zéro. En effet, coller une simple étiquette d’identification sur votre vélo vous permettra certes de respecter la loi, mais vous ne bénéficierez d’aucune protection en cas de vol. Les malfaiteurs n’auront qu’à retirer cette étiquette, le vélo ne sera plus identifiable et ils pourront revendre le vélo illégalement.

Il faut donc se méfier, car cette solution de marquage paraît à première vue intéressante par son coût et sa simplicité d’installation, mais ce n’est en réalité pas une solution adaptée si vous souhaitez sécuriser votre vélo.

La gravure ou micro-percussion

La solution de marquage par gravure sur vélo s’effectue directement sur le cadre du vélo. La gravure est faite par micro-percussions et consiste à inscrire directement le numéro unique d’identification sur le vélo. Cette solution est donc plus efficace que celle par étiquette, en revanche, elle comporte plusieurs risques qu’il faut connaître.

Tout d’abord, il paraît que certains fabricants refusent d’appliquer la garantie des vélos qui auraient été immatriculés avec une solution de ce type, pour des raisons de risques d’altération de la structure des cadres. De plus, la gravure ne peut pas s’effectuer sur tous les vélos, ceux en carbone ne peuvent par exemple pas recevoir de genre de gravure. Enfin, il y existe des risques d’écaillement de la peinture et des risques d’apparition de rouille due à une possible infiltration d’eau. Avant de choisir cette solution d’immatriculation de vélo, il faut donc bien réfléchir.

La soudure chimique par Recobike

La soudure chimique signée Recobike est reconnue comme étant la solution la plus efficace du marché. C’est une vraie solution de marquage performante et résistante.

Le numéro unique d’identification de votre vélo est encapsulé dans un insert de sécurité qui est soudé chimiquement au vélo. Composé de matériaux très résistants alliés à une résine ultra performante, le marquage Recobike est impossible à retirer d’un vélo sans laisser de traces apparentes. Cette solution de marquage protège efficacement votre vélo contre le vol, en plus de répondre à l’obligation d’identification des cycles mise en vigueur.

De plus, en cas de vol, sachez que 100 % des vélos marqués Recobike qui sont retrouvés par les forces de l’ordre sont restitués à leur propriétaire dans les plus brefs délais.

Pourquoi choisir Recobike plutôt que le gravage ?

Les trois solutions sont délivrées par des opérateurs agréés et vous assurent d’être en règle aux yeux de la loi. Qu’il s’agisse d’une gravure, d’une étiquette, ou d’une soudure chimique, vous êtes libres de choisir la solution de marquage qui vous semble la plus adaptée.

Néanmoins, nous vous conseillons d’adopter la solution de marquage Recobike pour sécuriser véritablement votre vélo. Ce marquage dissuasif contre le vol est résistant et n’abîme pas votre vélo. Il est recommandé par de grandes marques de vélos, et beaucoup de vélocistes conseillent d’adopter cette solution de marquage en magasin.