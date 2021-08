5 / 5 ( 1 vote )

La greffe de cheveux est une technique connue pour vaincre la calvitie. Touchant de plus en plus de personnes, surtout les hommes, la perte de cheveux est un fléau qui devient peu à peu courant à travers les années. Reposant sur une technique bien spécifique, permettant de regarnir les zones rasées de la tête, la greffe de cheveux mérite fortement d’être considérée en guise de solution contre la chute de cheveux. Plusieurs individus souffrant de calvitie restent encore toutefois hésitants face à cette solution. Craignant les différents risques et effets secondaires possibles, certains vont jusqu’à garder leur tête totalement rasée sur le côté. Pour vous aider à avoir une connaissance minimum sur cette technique innovante, l’équipe de la rédaction a décidé de créer ce billet. Focus sur les avantages et les inconvénients de la greffe de cheveux.

Qu’est-ce réellement la greffe de cheveux ?

La transplantation de cheveux est une technique chirurgicale qui consiste à déplacer des follicules pileux individuels de l’arrière du cuir chevelu, appelé « site donneur », vers une partie chauve ou dégarnie du cuir chevelu, appelée « site receveur ». Reposant ainsi sur le prélèvement de cheveux au niveau de la zone de la couronne arrière (où les cheveux ne tombent jamais), les toisons recueillies seront réimplantées au niveau de la tête dégarnie. Réalisée poil par poil, cette implantation offre un rendu plus esthétique et surtout inéluctable. Après une croissance des toisons, les patients retrouveront une tête bien garnie et avec des résultats définitifs. Le prix d’une implantation capillaire varie selon plusieurs facteurs et la situation de chacun.

Procédure de restauration des cheveux, cette technique peut donc être pratiquée tant sur les hommes que les femmes présentant une perte de cheveux importante. Chez les hommes, la perte de cheveux et la calvitie sont le plus souvent dues à des facteurs génétiques et à l’hormone DHT. La calvitie masculine, dans laquelle la ligne des cheveux recule progressivement et la visibilité du cuir chevelu augmente, exposant les zones chauves. Chez les femmes, la perte de cheveux est plus souvent due aux changements hormonaux et il est plus probable qu’elle se produise sur l’ensemble de la tête. Des greffes peuvent également être réalisées pour remplacer les cheveux perdus à la suite de brûlures, de blessures ou de maladies du cuir chevelu.

Les avantages de la greffe capillaire

La greffe de cheveux comporte plusieurs avantages non négligeables. En tant que méthode méticuleuse dans laquelle un seul cheveu est extrait et replanté dans une zone dégarnie, les résultats seront permanents puisque ce sont des cheveux naturels qui sont utilisés. De même, vous ne risquez pas d’avoir une qualité de chevelure différente sur la partie supérieure et au niveau de la couronne puisque ce sont vos propres cheveux qui ont été déplacés. Comme tout est naturel, les greffes de cheveux sont donc totalement sûres. Aucun produit chimique ou médicament spécial n’est utilisé dans ce processus qui pourrait endommager vos cheveux. Les résultats de la procédure seront invisibles et votre entourage ne pourra pas distinguer que vous avez subi une greffe de cheveux.

Par ailleurs, cette technique octroie également des cheveux très faciles à coiffer. Comme il s’agit de vos propres cheveux, vous n’avez donc aucunement besoin d’appliquer de shampoings spéciaux ou de produits chimiques pour maintenir leur densité. Vous pouvez donc les entretenir selon vos souhaits : coloration, traitements (masque, shampoing, après-shampoing, huile, etc.

Enfin, la confiance en soi reste un avantage important de la réalisation d’une greffe de cheveux. Transformant non seulement l’apparence, adopter cette technique permet également de transformer la vie d’un patient. Loin des complexes et préjugés, les souffrants de calvitie pourront très vite abandonner leurs chapeaux pour laisser place à une sublime chevelure naturelle !

Inconvénients de la greffe de cheveux

La greffe de cheveux est cependant à l’origine de quelques inconvénients. Pour commencer, il s’agit d’une procédure invasive qui se fait sous anesthésie locale et la guérison ne se fait malheureusement pas de manière express. Comptez près de 8 à 10 mois pour un rétablissement complet. Toutefois, un bon institut comme Hair Palace pourra vous épauler tout au long de cette phase complexe. À cet effet, des instructions post-opératoires doivent être suivies afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

Par ailleurs, le succès de la procédure dépend de la qualité des cheveux transplantés. Dans de rares cas, il est possible que les cheveux transplantés tombent immédiatement après l’intervention, ce que l’on appelle la perte de choc. Sachez également que pour suivre cette option de traitement, vous devez faire un bilan de santé approprié. En effet, vous ne pouvez pas bénéficier d’une greffe de cheveux si vous n’êtes pas en bonne santé et que vous n’avez pas de problèmes médicaux. Vous devrez également attendre si vous n’avez pas assez de cheveux à l’arrière du cuir chevelu ou si vous n’avez pas assez de cheveux sur les zones donneuses.