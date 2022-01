Rate this post

Actuellement, l’hébergement dans le cloud est très plébiscité par les entreprises. Cela s’explique par la possibilité d’accéder rapidement et facilement aux différents sites web et aux applications, grâce aux ressources du cloud. Cet hébergement se différencie du classique ou du traditionnel par son accès à de nombreux serveurs. Pour proposer un service de qualité à ses utilisateurs, une entreprise sollicite de nombreux serveurs, qui incluent les serveurs d’applications, de bases de données, de mise en cache ou encore des serveurs web. Alors, quelles sont les spécificités d’un hébergement de type Cloud ?

Comment fonctionne un serveur Cloud ?

L’hébergement Cloud est un serveur utilisé à distance pour héberger un site internet d’une personne particulière ou d’une entreprise. Il est facilement accessible via internet, avec un fonctionnement très simple. Il s’agit d’une externalisation complète de l’infrastructure. Les serveurs Cloud sont à louer auprès de prestataires spéciaux. Ces derniers sont à choisir en fonction de la bande passante et de la capacité de stockage qu’ils offrent.

Ainsi, selon Planethoster, le fonctionnement d’un serveur Cloud est presque similaire à un serveur physique, sauf au niveau du déploiement. Il permet d’obtenir des ressources virtuelles pour l’hébergement de votre site.

L’un des gros avantages d’un hébergement Cloud est la faculté de bénéficier d’une excellente puissance informatique, qui est souvent exprimée en To ou en Go. En contrepartie, vous devez payer un abonnement. En général, les prestataires proposent des offres bisannuelles ou annuelles.

Il est bon à savoir que l’hébergement Cloud est disponible en plusieurs types, notamment en une variante publique, Hybrid et Private. Elles ont des différences fondamentales et sont à choisir en fonction des besoins et des envies votre entreprise.

Les avantages de l’hébergement web de type Cloud

L’hébergement sur Cloud offre de nombreux avantages. Ce type d’hébergement offre une haute performance technique et propose une marge de prix intéressant. Il offre une excellente vitesse de connexion, qui peut aller jusqu’à 64 Gb. À savoir que cette vitesse est largement suffisante pour les entreprises qui ont de grands projets. Il vous est également possible de recevoir une grande capacité de CPU à déployer, sans parler de la possibilité de recevoir une bande passante irréprochable.

L’hébergement sur Cloud permet également de bénéficier de serveurs très stables, avec une accessibilité facile à vos ressources. Cette solution duplique toutes vos données et supprime les temps d’attentes, lors d’un dysfonctionnement. Il est également à noter que l’hébergement sur Cloud est très fiable, ce qui vous assure un niveau de sécurité optimal. Il vous met à l’abri de tout danger, contrairement à un hébergement mutualisé. Il vous est par exemple possible d’installer des logiciels de protection ou des antivirus sur votre serveur. Qui plus est, les hébergeurs web prennent des mesures pour protéger leurs données sensibles.

L’un des gros avantages de l’hébergement sur Cloud pour une entreprise est son modèle de tarification appliqué. Les prestataires proposent souvent des formules autrement appelées Pay As You Go, ou payez pour ce que vous utilisez. Avec 200 Gb de RAM par exemple, votre facture mensuelle est calculée en fonction du tarif appliqué avec votre quantité de mémoire.

Outre la tarification, l’hébergement Cloud vous épargne l’investissement sur de matériel physique. Il vous évite surtout des tâches relatives à la sécurité et à la maintenance d’un serveur physique.